Anticipazione Il Segreto, Fernando rivela a Carmelo chi ha ucciso Adela

Il Segreto anticipazioni spagnole: Fernando si mette in contatto con Carmelo, a cui rivela il nome del presunto assassino

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano la nuova mossa di Fernando. Il figlio di Olmo, trasferitosi a Cuba con Maria, si mette in contatto con Severo e Carmelo. A quest’ultimo, il Mesia rivela chi potrebbe aver ucciso sua moglie Adela. Ricordiamo che la maestra di Puente Viejo perde la vita durante un tragico incidente in auto. Mentre sta viaggiando con Irene per trovare una sedia a rotelle per Maria, la povera Adela muore tragicamente. Carmelo si ritrova nuovamente vedovo e per lui è dura superare l’ennesimo lutto. Inizialmente convinto che l’incidente sia stato causato da Donna Francisca, pensa alla sua vendetta. Con la complicità di Irene, Raimundo riesce a convincere Carmelo e Severo dell’innocenza della Montenegro. I sospetti finiscono inevitabilmente sulla dark lady di Puente Viejo, poiché si pensa che abbia voluto vendicarsi per quanto accaduto a Maria. La giovane Castaneda resta paralizzata a seguito di una bomba esplosa durante il matrimonio di Fernando, il quale perde la sua neo moglie.

Anticipazione Il Segreto, Maria e Fernando a Cuba: il Mesia non è cambiato

Maria, rimasta paralizzata, trova sostegno in Fernando. Quest’ultimo la conduce a Cuba, dove è disponibile per lei una cura efficace che potrebbe farla tornare a camminare. Qui, però, il Mesia dimostra di non essere cambiato. L’infermiera che Fernando sceglie per Maria, in realtà, si mostra come una donna crudele. La madre di Esperanza non può più avere contatti con i suoi cari. Nel frattempo, Severo e Carmelo, dopo aver escluso la colpevolezza di Donna Francisca, pensano che sia stato proprio Fernando a provocare il tragico incidente. Ma ecco che il Mesia riesce a dimostrare il contrario. Mettendosi in contatto con Carmelo, rivela a quest’ultimo il nome del presunto assassino. Non si sa, però, se si tratti di un piano ideato dallo stesso Fernando, il cui unico scopo sembra essere quello di stare con Maria.

Il Segreto puntate spagnole: Fernando sicuro che a uccidere Adela sia stato Esteban

Donna Francisca, in realtà, pensa a provocare l’incidente che porta poi alla morte Adela. Raimundo, questa volta, non esegue l’ordine della sua padrona, in quanto nell’auto c’è anche il figlio di Severo. Chi è allora il colpevole? L’attenzione è puntata su Fernando, il quale rivela però di aver scoperto la verità. Il Mesia informa Carmelo che a provocare l’incidente è stato il sindaco di sindaco di Belmonte, Esteban Fraile, il quale ha avuto problemi con Severo. Mauricio, Francisca e Raimundo iniziano a indagare. Secondo quanto scoperto dal capomastro, l’uomo accusato non sarebbe capace di mettere in atto una simile vendetta. Nel frattempo, Carmelo inizia a credere alle informazioni date da Fernando. Il Mesia assicura al sindaco di volerlo aiutare a vendicarsi.