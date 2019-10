Anticipazione Il Segreto, Elsa è malata: inaspettato l’aiuto di Antolina

Il Segreto anticipazioni, Elsa è gravemente malata: arriva l’aiuto di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto vedono Elsa gravemente malata. Nel corso delle prossime puntate, in onda su Canale 5, vedremo la Laguna finire in carcere. Si tratta della vendetta che mette in atto Antolina, al fine di tornare a vivere insieme a Isaac. Fortunatamente la figlia di Amancio riesce a uscire di prigione, ma porta con sé tristi notizie, mentre la perfida biondina fa perdere nuovamente le sue tracce. Elsa confessa al suo amato di essere gravemente malata e dal dottor Zabaleta scopre di avere poco tempo da vivere. A causa di una malattia cardiaca molto grave, scoperta proprio quando si trova in prigione, la Laguna deve subire una delicata operazione chirurgica. Per arginare questo problema, il medico propone appunto alla coppia questo intervento, che però è completamente a pagamento. Matias e Marcela, disposti a tutto pur di aiutare la loro amica, decidono così di organizzare una raccolta fondi. Isaac ed Elsa riescono, però, a raccogliere solo 2.000 peseta. Per poter effettuare l’operazione, la Laguna ha bisogno ancora di altri 2.000 pesetas.

Anticipazione Il Segreto: Antolina offre il suo denaro per aiutare Elsa

Duro momento per Elsa e Isaac. Proprio quando ritrovano la serenità, ecco che una notizia inaspettata li getta entrambi nello sconforto. La coppia, nonostante l’aiuto dei loro amici, non riescono a raggiungere la somma prevista per il costoso intervento chirurgico al cuore. Il colpo di scena arriva quando Antolina torna a Puente Viejo, rivelando di essere finalmente cambiata. L’ex ancella vuole dimostrare a Isaac di essere una persona diversa, offrendogli 1.200 pesetas, che gli aveva sottratto. In questo modo, la perfida biondina vuole permettere a Elsa di curarsi. Inizialmente, però, il Guerrero non intende accettare il denaro di Antolina. Matias cerca di convincerlo a cambiare idea, mentre anche Consuelo sembra non voler accettare l’aiuto. Ed ecco che Elsa sceglie di farsi aiutare dalla Ramos.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa può finalmente effettuare l’intervento al cuore

In tutto, Elsa e Isaac riescono a raccogliere 3.200 pesetas. La coppia, però, non ha ancora raggiunto la somma necessaria per effettuare il delicato intervento. Dopo aver accettato l’aiuto inaspettato di Antolina, i due innamorati sono costretti a chiedere un prestito di 800 pesetas a Prudencio. A questo punto, la Laguna può finalmente effettuare l’operazione al cuore. Da questo momento, nuovi colpi di scena vedono ancora protagonisti Elsa, Isaac e Antolina!