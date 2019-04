Anticipazione Il Segreto: Elsa ha ucciso sua madre? La confessione

Il Segreto anticipazioni: l’inaspettata confessione di Antolina su Elsa

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto vedremo Isaac sconvolto di fronte a una particolare confessione di Antolina su Elsa. Stando alle ultime anticipazioni, l’ex ancella rivela al marito un dettaglio sul passato della Laguna, che riesce a portare il Guerrero ad avere dei forti dubbi. Il tutto avviene quando la figlia di Amancio si riprende, dopo essere stata avvelenata da Antolina. Quest’ultima inizia ad avvelenarla inserendo del sapone all’interno del bicchiere del latte bevuto da Elsa. Inconsapevole di quanto sta realmente accadendo, la Laguna comincia ad avvertire un certo malessere. Tutti si preoccupano per le condizioni di salute della giovane, in particolar modo Consuelo. Elsa cerca di rassicurarla, convinta che si tratti solo di stanchezza. In realtà, dietro questo malessere c’è un piano di Antolina, disposta a tutto pur di eliminarla. Nonostante ciò, l’ex ancella smette di avvelenare la sua nemica, la quale in breve tempo riesce a riprendersi del tutto. Proprio in questo momento, Antolina fa una confessione inaspettata a Isaac.

Anticipazione Il Segreto: Elsa chiusa in manicomio dal padre, la rivelazione di Antolina

Elsa, come vi abbiamo già anticipato, mette in atto un piano con l’aiuto di Matias e Consuelo e torna a vivere insieme a Isaac e Antolina. Quest’ultima inizia ad avvelenarla, per eliminarla per sempre dalla sua vita. Ma ecco che l’ex ancella sceglie di porre fine all’avvalenamento e quando Elsa si riprende fa un discorso importante a Isaac. La perfida biondina cerca di convincere il marito che la Laguna ha finto di stare male in quest’ultimo periodo. Il Guerrero non crede affatto a questa ipotesi, tanto che chiede alla moglie di evitare di pensare a queste sciocchezze. Ed ecco che, per far valere le sue parole, Antolina rivela al marito che in passato Elsa è stata chiusa in manicomio.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa in passato avrebbe ucciso sua madre

Isaac è sconvolto di fronte all’inaspettata confessione della moglie. Antolina dichiara al marito che in passato Elsa è stata chiusa in manicomio proprio da Amancio, in quanto soffriva di alcuni problemi di personalità. Ma non solo, l’ex ancella si dice anche certa del fatto che Elsa abbia ucciso sua madre! Sarà vero? È probabile che si tratti di una menzogna, inventata da Antolina per mettere in cattiva luce la Laguna.