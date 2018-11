Anticipazione Il Segreto: che fine ha fatto Donna Francisca?

Il Segreto anticipazioni: dov’è Donna Francisca? La Montenegro scomparsa nel nulla

Che fine ha fatto Donna Francisca? Questo è ciò che il pubblico di Canale 5 che segue le ultime puntate de Il Segreto si sta chiedendo da qualche settimana. Infatti, la Montenegro è sparita nel nulla. Nessuno sa dove si trova la dark ldy di Puente Viejo. Tra qualche tempo, scopriremo finalmente dove si trova. Ma, intanto, dalle anticipazioni sappiamo che Donna Francisca si trova in serie difficoltà. Infatti, la nostra dark lady è rinchiusa in un manicomio, in uno stato indescrivibile. La Montenegro è irriconoscibile e vi anticipiamo che si trova nella mani del suo grande nemico Fulgencio. L’uomo torna con lo scopo di vendicarsi nei confronti di Francisca, che qualche anno fa l’aveva fatto rinchiudere proprio in un manicomio. Raimundo continua, nel frattempo, a ricevere delle lettere, nelle quali la moglie gli chiede di fidarsi di lei. L’Ulloa e Mauricio non sanno più che pensare. Ed ecco che alla Casona fa il suo ritorno Fernando Mesia.

Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca rinchiusa in manicomio da Fulgencio e Fernando Mesia

Mentre Donna Francisca è in manicomio, torna alla Villa Fernando. Il figlio di Olmo Mesia fa inaspettatamente il suo ritorno e annuncia a Raimundo e Mauricio di essere stato incaricato dalla Montenegro a gestire i suoi beni. Ovviamente il capomastro e l’Ulloa non si fidano di Fernando, ma sono costretti a credere alle sue parole. Il Mesia, in realtà, è d’accordo con Fungelcio e anche lui ha intenzione di vendicarsi della dark lady. Quest’ultima vive una situazione molto complicata all’interno del manicomio. Nelle prossime puntate la vedremo anche senza capelli. Mentre Fulgencio porta avanti le sue torture, ecco che Raimundo scopre finalmente dove si trova sua moglie.

Anticipazioni Il Segreto: Raimundo trova Donna Francisca in manicomio

Il ritorno di Fernando destabilizza Raimundo e Mauricio, pronti a tutto pur di mettere in salvo Donna Francisca. Intanto, l’Ulloa riesce finalmente a scoprire dove si trova la moglie e così corre in suo aiuto. Non appena giunge in manicomio, non può non disperarsi di fronte alle condizioni critiche in cui sta vivendo Donna Francisca.