Anticipazione Il Segreto, arriva Lola: l’intensa storia d’amore con Prudencio

Il Segreto anticipazioni: un’intensa storia d’amore tra Prudencio e Lola

Nelle prossime puntate de Il Segreto arriva in scena Lola, un nuovo personaggio che fa battere il cuore a Prudencio. Dopo la partenza di Saul e Julieta, il giovane Ortega si ritrova a intraprendere nuove strade. In particolare, dalle anticipazioni sappiamo che Prudencio acquista la bottega di Fe, la quale lascia Puente Viejo. Interpretata da Lucia Margò ha subito attirato l’interesse dei telespettatori spagnoli, che ormai la conoscono molto bene. Questo personaggio, oltre a essere legato all’Ortega, ha a che fare anche con Donna Francisca. Come la stessa interpreta rivela in un’intervista su Vero Tv, Lola è un’umile contadina e grande lavoratrice, che è sempre stata accanto alla sua famiglia. Ha sicuramente un grande cuore, ma è in grado di difendersi sia nella vita amorosa che in quella lavorativa. Non le piace, infatti, mostrarsi debole di fronte agli altri. Proprio di questa coraggiosa ragazza si innamora Prudencio, che sin dal primo momento non le leva gli occhi di dosso. La loro è una storia molto intensa e passionale!

Anticipazione Il Segreto: a Puente Viejo arriva Lola, legata a Prudencio e Donna Francisca

Il pubblico di Canale 5 sta per conoscere Lola, la quale ha un’intensa storia d’amore con Prudencio. Dopo essersi innamorato di Julieta, l’Ortega sembra ritrovare la serenità proprio a fianco di questa bellissima contadina. Ma, come sempre, dietro l’angolo c’è proprio la Montenegro. “Ci saranno degli inconvenienti e uno di questi si chiama Donna Francisca: sa qualcosa di Lola che nessuno conosce”, anticipa Lucia Margò durante l’intervista. Il suo personaggio è destinato a restare per molto tempo all’interno della trama della soap spagnola. Infatti, l’attrice spagnola dichiara che sarà ancora impegnata sul set della telenovela per molto tempo.

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca mette i bastoni tra le ruote a Prudencio e Lola

Una nuova storia d’amore per Prudencio, che viene rivalutato dal pubblico. Dopo aver salvato la vita di Julieta, mettendo a rischio la sua, l’Ortega è riuscito quasi a riscattarsi dai suoi vecchi errori. Tra qualche tempo lo vedremo innamorato e felice a fianco della bella Lola, che però finisce inevitabilmente per essere una pedina di Donna Francisca!