Anticipazione Il Segreto: arriva Alvaro ed Elsa si allontana da Isaac

Il Segreto anticipazioni: a Puente Viejo arriva il medico Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di Alvaro, il nuovo medico che affianca Zabaleta nel paese di Puente Viejo. A interpretare questo nuovo personaggio è un attore italiano, Alessandro Bruni. L’uomo si avvicina, fin da subito, a Elsa. Precisamente i due si incontrano quando il piccolo paesino spagnolo viene attaccato dall’epidemia del morbillo. Diversi sono gli abitanti che si ammalano e vengono ricoverati sotto le cure del dottor Zabaleta. Elsa, nonostante non sia ancora riuscita a riacquistare la fiducia del paese, decide comunque di proporsi come aiutante del medico. La Laguna non può ammalarsi, poiché ha già avuto il morbillo quando era piccola. Pertanto, il dottore accetta l’aiuto della bella Elsa, che incontra proprio in questa circostanza Alvaro. Quest’ultimo giunge a Puente Viejo poiché i malati continuano ad aumentare e il dottor Zabaleta ha bisogno di ricevere un aiuto importante. Vi anticipiamo che il nuovo arrivato non va subito d’accordo con Elsa. Infatti, inizialmente vedremo i due discutere in più occasioni, ma ben presto la situazione cambia radicalmente.

Anticipazione Il Segreto: Alvaro si avvicina a Elsa, Isaac sospettoso

Se inizialmente Elsa si ritrova in difficoltà con Alvaro, con il trascorrere del tempo sembra trovare in lui un posto sicuro. Più passano i giorni e più la Laguna si avvicina al medico, il quale si mostra fortemente interessato. Scatenando la gelosia di Isaac, Elsa scopre di trovarsi molto bene insieme ad Alvaro, che cerca in tutti i modi di conquistarla. I telespettatori, però, dovranno fare attenzione a questo personaggio, poiché nasconde un grande segreto. Dietro il suo comportamento, ci sono in realtà delle cattive intenzioni nei confronti della povera Elsa. Isaac percepisce subito che qualcosa non va nel medico, tanto da affrontarlo più volte. Intanto, la Laguna sembra, però, voler voltare pagina proprio insieme ad Alvaro, dimenticando così il Guerrero.

Anticipazioni Il Segreto: Alvaro e Antolina collaborano contro Elsa

Elsa e Alvaro iniziano una vera e propria relazione, tanto da arrivare a scegliere di sposarsi. In realtà, il medico non è per nulla innamorato della Laguna, ma ha solo intenzione di prendere in mano la sua eredità. Ad aiutarlo in questa impresa c’è proprio Antolina, sempre disposta a tutto pur di eliminare la sua rivale.