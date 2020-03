Anticipazione finale Amici, giudici del 3 aprile e vincitori da soli: le news

Finale Amici 19, anticipazioni 3 aprile: Giulia Molino, Gaia Gozzi, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii lottano per la vittoria

La finale di Amici 19 andrà in onda venerdì 3 aprile e vedrà sfidarsi per la vittoria Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii, Gaia Gozzi e Giulia Molino. Quattro talenti che faranno il possibile per coronare il proprio sogno e lanciarsi definitivamente nel mondo della danza e del canto. Cos’accadrà precisamente? Non chiedetecelo perché è tutto in diretta; qualcosa tuttavia possiamo dirvela, in attesa di scoprirne di più. Veniamo subito al dunque.

Amici anticipazione finale, tra i giudici Alessia Marcuzzi? Il meccanismo

Pare che tra i giudici sarà presente ancora una volta Alessia Marcuzzi: sarebbe la sua terza presenza in trasmissione, a conferma del bel rapporto che c’è tra lei, che ha già condotto Temptation Island Vip, e Maria De Filippi. Ad anticiparlo Tvblog che però non svela nient’altro sul meccanismo. Subito la fine della semifinale avevamo azzardato un’ipotesi che vi riproponiamo: è possibile che i giudici decidano chi debba iniziare la sfida ed è innegabile che ci si aspetta uno scontro fra Javier e Nicolai, uno dei quali sarà il vincitore della categoria Ballo. Il ruolo dei giudici forse potrebbe essere ridimensionato, visto che almeno in finale ci aspettiamo che a votare sia il pubblico e non le altre giurie.

News finale Amici, vincitori senza pubblico per la prima volta nella storia

Altra cosa che vogliamo farvi notare è che a seguito delle decisioni governative prese per il Covid-19 anche nell’ultima puntata di Amici 19 non ci sarà il pubblico: sarà la prima volta dunque che i vincitori, quello assoluto e quello della categoria Ballo, festeggeranno da soli in trasmissione. Un peccato, è vero, ma siamo sicuri che con tutti i premi che riceveranno e con il montepremi finale saranno più che soddisfatti comunque.