Anne Heche “non è stabile, è in coma”. Cos’è emerso dall’indagine

Le condizioni di Anne Heche si sono aggravate. La star di Hollywood è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale venerdì scorso nel quartiere Mar Vista di Los Angeles. Mentre era a bordo della sua Mini Cooper si è schiantata contro una casa. Sia la dimora sia la vettura hanno preso fuoco. L’attrice è stata di “Sei giorni, sette notti”, è stata soccorsa e ricoverata in ospedale. Attualmente è in coma. Inizialmente i media statunitensi hanno spiegato che le condizioni di Anne erano “stabili”. Un’informazione che, con ogni probabilità, si è rivelata imprecisa o parziale. Heche è stata grave fin da subito dopo l’incidente e, salvo un breve momento in cui ha ripreso conoscenza, è sempre stata in coma.

Il portavoce della star 53enne, raggiunto dalla Cnn, ha raccontato che Heche ha una “lesione polmonare significativa, che richiede ventilazione meccanica, e ustioni, che richiedono un intervento chirurgico”. “Durante il fine settimana un rappresentante ha dichiarato che Anne era in condizioni stabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta in condizioni critiche, scivolando in coma in seguito all’incidente”, ha aggiunto il portavoce dell’attrice statunitense, sempre conversando con la Cnn. Attualmente l’interprete si trova in cura al Grossman Burn Center.

Anne Heche, si attendono i risultati dell’esame tossicologico

Per ora non risulta disponibile l’esito del prelievo del sangue fatto il giorno dell’incidente, ma al momento la Heche è indagata per guida in stato di ebrezza. C’è anche il sospetto che forse abbia usato sostanze stupefacenti. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha infatti emesso un mandato per eseguire un esame tossicologico sulla Heche per indagare se sia stato l’uso di alcool o di droga la causa del terribile incidente. “L’indagine è in corso, ora si attendono i risultati”, ha detto l’agente Hernandez a Usa Today.

Anne Heche, la dinamica dell’incidente e l’intervento di 60 vigili del fuoco per spegnere le fiamme

Anne Heche, perduto il controllo della sua Mini Cooper, si è schiantata contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles. L’impatto ha innescato un vasto incendio. Sia il mezzo sia l’abitazione coinvolte sono state avvolte da fumo e fiamme. Sono serviti ben 59 vigili del fuoco per placare il fuoco. Dopo 65 minuti di lavoro duro e inesausto, l’incendio è stato spento. Oltre alla star hollywoodiana non sono stati segnalate altre persone ferite.