La star hollywoodiana è ricoverata in ospedale dopo il terrificante incidente che l’ha vista protagonista a Los Angeles: come sta

Anne Heche, dopo essere rimasta vittima di un terrificante incidente a Los Angeles, è ricoverata in ospedale. Mentre era a bordo della sua auto, una Mini Cooper blu, ha perso il controllo e si è schiantata contro una casa del quartiere di Mar Vista. L’impatto è stato violento in quanto l’attrice viaggiava a velocità sostenuta. Sia la macchina sia la dimora danneggiata hanno preso fuoco. “Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere il fuoco”, ha spiegato Brian Humphrey dei Vigili del Fuoco della ‘Città degli Angeli’. Le autorità americane stanno avanzando con le indagini per chiarire con precisione le cause dell’incidente. Gli investigatori, però, non hanno ancora potuto dialogare con la star hollywoodiana per via delle gravi condizioni in cui versa.

La CNN, poco dopo l’incidente, ha reso noto che Heche si trovava in gravi condizioni. Dal video che circola su Twitter – che mostra il momento del trasporto in ambulanza – si può vedere l’attrice che tenta di disfarsi dei bendaggi, probabilmente a causa della intensa sofferenza provata.

Nelle ultime ore il sito People.it ha dato ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute della donna che è stata intubata e ha riportato ustioni. La testata ha raggiunto una fonte molto vicina ad Anne Heche. “Attualmente è in condizioni stabili”, ha spiegato la persona contattata da People aggiungendo che i familiari dell’interprete stanno pregando per la propria cara. “La sua famiglia e i suoi amici chiedono pensieri e preghiere, e di rispettare la sua privacy in questo momento difficile”, ha sottolineato la fonte.

La CNN, nell’ultimo notiziario trasmesso, ha raccontato che Heche si trova in terapia intensiva e che ha davanti a sé una lunga convalescenza. Al momento sembra quindi che l’attrice non sia in pericolo di vita.

Il messaggio dell’ex marito di Anne Heche

Sui social, intanto, tantissimi fan hanno espresso la propria vicinanza ad Anne. Ha parlato anche il suo ex marito, James Tupper. L’uomo, che con Heche ha avuto un figlio (Atlas, nato nel 2009), ha pubblicato un post su Instagram. Si nota l’attrice assieme ad Atlas: “Pensieri e preghiere per questa bella donna, attrice e madre Anne Heche ti vogliamo bene”. Heche ha anche un altro figlio, di Homer, 20 anni, venuto alla luce dal matrimonio con Coley Laffoon.