Anne Hathaway, mamma per la seconda volta: è nato il suo secondo figlio

Anne Hathaway è diventata mamma per la seconda volta

Anne Hathaway è diventata mamma per la seconda volta insieme al marito Adam Shulamn, ma a rivelarlo non sono stati i diretti interessati. Infatti, sembra proprio che l’attrice abbia preferito mantenere il silenzio sulla nascita di questo secondo figlio. Ad annunciare la gravidanza, lo scorso mese di luglio, era stata proprio la Hathaway, con una foto che ritraeva il suo pancino. Ora a farci sapere che Anne ha messo al mondo il suo secondo figlio sono le foto pubblicate da Daily Mail, che l’hanno sorpresa insieme al piccolo e al marito Adam durante una passeggiata. Come è possibile vedere in queste immagini, i due genitori pare avessero fretta. Non solo, hanno anche deciso di coprire con cura il volto del bambino ai fotografi. Non sappiamo se dopo queste foto sarà la stessa Anne a dare il suo annuncio, ma in attesa facciamo alla coppia gli auguri per la nascita del bambino. Ricordiamo che la nota attrice era già diventata madre nell’anno 2016.

Anne Hathaway mamma per la seconda volta: per l’attrice non è stato semplice

Una grande emozione per i fan di Anne Hathaway, la quale è stata costretta a combattere contro i problemi di infertilità. Dunque, non è stato facile per la nota attrice restare incinta di questo secondo figlio. A rivelarlo era stata lei stessa, quando aveva deciso di annunciare al mondo la sua gravidanza. “Non è per un film… numero due! Scherzi a parte, per tutti coloro che hanno problemi di infertilità e attraversano l’inferno del concepimento, vorrei solo dire che nessuna delle mie gravidanze è stata una linea retta. Invio amore extra a tutti”, scriveva Anne nel suo profilo Instagram, utilizzando una foto che la ritraeva in dolce attesa.

Anne Hathaway diventa mamma per la seconda volta dopo la nascita di Jonathan

Non è stato, dunque, semplice per Anne diventare mamma. Il suo sogno, fortunatamente, si è realizzato per ben due volte. Non conosciamo, però, il nome del nuovo arrivato in casa Shulman. L’attrice è sposata con l’attore Adam Shulman dal 2012 e nel 2016 è diventata mamma di Jonathan. Ora nella sua vita arriva un’altra bellissima svolta, con la nascita del secondo figlio.