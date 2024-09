Annalisa Tutti In Arena, grandi ospiti e pubblico in visibilio!

Questa sera su Canale 5 è andato in onda Annalisa Tutti In Arena, il concerto di Annalisa all’Arena di Verona. La cantante ha chiamato anche tantissimi ospiti a cantare con lei sul palco. Il risultato era già un po’ scritto e difatti è stato un grande successo. Sul web si sono letti quasi solo commenti positivi sull’evento e sembra ormai che Annalisa sia sempre più una delle regine indiscusse della scena musicale italiana.

Annalisa Scarrone, nota ai più con il solo nome Annalisa, è ormai una delle artiste più in voga del momento. Negli ultimi anni ha difatti vantato numerosi successi, ottenendo anche moltissimi riconoscimenti. Non è quindi un caso che abbia riempito l’Arena di Verona. Il suo concerto Annalisa Tutti In Arena è stato anche trasmesso oggi, giovedì 5 settembre, in prima serata su Canale 5. Anche coloro che non hanno potuto assistere dal vivo all’evento hanno quindi potuto godere della sua musica comodamente da casa.

Annalisa non solo ha cantato e ballato tutte le sue più grandi hit ma ha anche chiamato con lei numerosi ospiti. Tra questi si sono susseguiti sul palco Elisa, Irama, Giorgia, Tananai (con cui vanta il featuring nella hit estiva “Storie brevi”, premiata anche da RTL come power hit dell’estate) ed Ernia. Con loro Scarrone ha eseguito dei duetti su alcuni suoi brani e anche su pezzi altrui. Tutta l’arena di Verona ha cantato insieme a lei e anche sul web ci sono stati tantissimi commenti positivi da parte di coloro che hanno guardato il concerto in televisione. Molti utenti hanno difatti sottolineato su X la bravura e la bellezza della cantante. Non meno calore è stato riservato agli ospiti, a propria volta elogiati sui social.

Non è tuttavia mancata qualche voce fuori dal coro. Tra i tantissimi commenti positivi, difatti, c’è stato anche qualcuno che ha sottolineato come secondo lui non sappia ballare e sia scoordinata.

Annalisa è reduce dal successo sanremese. La cantante si è difatti classificata al terzo posto con il suo brano “Sinceramente”.