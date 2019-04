Annalisa, Tutta colpa di Leonardo prima puntata: ospiti e news

By

Annalisa torna con Tutta colpa di Leonardo: novità e news della nuova edizione

Annalisa è pronta a calarsi di nuovo nei panni della conduttrice di Tutta colpa di. L’ex allieva di Amici, dopo il viaggio al Cern di Ginevra , quello nello spazio e quello sull’evoluzione umana, ritornerà presto in tv con Tutta colpa di Leonardo, un docu-film che la vedrà esplorare il genio di Leonardo Da Vinci e i misteri intorno alla sua figura. La prima puntata partirà da Parigi, precisamente dal Louvre, dove è custodita una delle opere più note attribuite a Leonardo Da Vinci: La Gioconda. La prima puntata andrà in onda domenica 28 aprile e, già dal primo appuntamento, Annalisa affronterà il viaggio alla scoperta del Maestro insieme ai suoi ospiti.

Tutta colpa di Leonardo, Annalisa torna in tv: gli ospiti della prima puntata

Gli appuntamenti in tv con Tutta colpa di Leonardo saranno in totale tre e, ogni volta, Annalisa avrà modo di confrontarsi con ospiti diversi. Durante la prima puntata la cantante intervisterà: il fotografo Oliviero Toscani, Le Farfalle (campionesse mondiali di ginnastica artistica), lo scultore e pittore Michelangelo Pistoletto, Cristiano De Lorenzo (direttore di Christies’s Italia), il tatuatore Gian Maurizio Fercioni e Martina Panizzutt specializzanda in museologia. Con loro Annalisa esplorerà i meandri più nascosti della scienza, cercando di dare una chiave di lettura diversa e originale della figura di Leonardo Da Vinci.

Annalisa: dopo Sanremo Giovani torna Tutta colpa di

Annalisa è sicuramente un’artista dalle mille sfaccettature. Dopo i successi in ambito musicale e la sua recente esperienza televisiva nei panni di giurato a Sanremo Giovani, la cantante è adesso pronta a calarsi – di nuovo – nel ruolo di conduttrice. Nella conduzione di Tutta colpa di, negli scorsi anni, ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo. Sarà per questo motivo che anche questa volta, con Tutta colpa di Leonardo, la rete ha deciso di nuovo di puntare tutto su di lei.