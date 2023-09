Annalisa sulle voci della presunta gravidanza: la risposta epica

È un periodo di grandi cambiamenti per la cantante Annalisa Scarrone: prima il matrimonio con il compagno Francesco Muglia, vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale, poi l’uscita del nuovo singolo “Ragazza sola” e infine le voci, anche piuttosto insistenti, riguardo una possibile gravidanza. I fans della cantante avevano infatti notato un pancino sospetto durante la sua esibizione al RDS Summer Festival ed erano iniziate a circolare voci sul fato che l’ex allieva di Amici fosse in dolce attesa. Complici anche le parole della stessa Annalisa che, come in molti ricorderanno, lo scorso 18 luglio in occasione di un’intervista per il magazine Vanity Fair, aveva dichiarato in merito al desiderio di diventare mamma: “Sì, lo vorrei tanto, ma non ci siamo ancora dedicati”. Nelle ultime ore però Annalisa si è espressa su queste voci in modo molto originale. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Annalisa sulla presunta gravidanza

Dopo gli scoop di Chi e di Dagospia sulla presunta gravidanza della cantante, ora è stata la stessa Annalisa a esprimersi sulla vicenda. L’ex allieva di Amici ha scelto un modo molto originale per far sapere a tutti i suoi fans quale fosse la verità sull’argomento: la Scarrone ha quindi scelto di pubblicare un post su X, ex Twitter, nel quale ha fatto riferimento a un parto imminente. Peccato che non sia quello che tutti attendevano in quanto a nascere non sarà un bambino ma il suo ultimo album: “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data: 29/9)” ha scritto l’artista, accompagnando la didascalia a un fiocco rosso.

Se proprio bisogna dirla tutta però, il post di Annalisa non suona esattamente come una smentita. Per questo motivo c’è ancora chi, tra i suoi fans, spera nel lieto evento a breve. Più che altro sembra che la cantante abbia voluto cavalcare l’onda del momento e sfruttare le voci sul suo conto per pubblicizzare il suo ultimo lavoro, la cui data di uscita è fissata a breve.

L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco (nome: E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE – data 29/9) ???? — ANNALISA (@NaliOfficial) September 12, 2023

Il matrimonio con Francesco Muglia e il desiderio di famiglia

Come anticipato, qualche settimana fa Annalisa aveva parlato di suo marito, Francesco Muglia, e della possibilità di diventare mamma in un’intervista rilasciata al magazine Vanity Fair. “L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare. E queste sono cose che apprezzo davvero tanto. La proposta di matrimonio? Me l’ha fatta durante una vacanza. Ma sto già dicendo troppo. Però sono molto felice e questo è l’importante. Se stiamo pensando ad avere un figlio? Sì, lo vorrei tanto” aveva dichiarato la cantante.

I due si sono sposati il 29 giugno 2023 con il rito civile. L’ex allieva di Amici di ha detto sì al suo compagno nella Basilica di San Francesco ad Assisi, luogo scelto appositamente per il forte legame che Muglia ha con uno dei frati del sacro convento, stando a quanto affermato dal Messaggero.

Dopo il rito civile i due novelli sposi avevano festeggiato con le persone più strette: circa 80 persone raccolte nella Locanda del Cardinale, il ristorante locato in centro. Infine, le celebrazioni con gli amici Vip si sono tenute il 1 luglio a Tellaro (La Spezia): i presenti erano circa duecento tra personaggi del mondo della musica e della televisione. Tra questi l’ospite più attesa è stata sicuramente Maria De Filippi.