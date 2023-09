Annalisa è incinta? Il video sospetto e le reazioni dei fans

L’ex allieva di Amici potrebbe essere in dolce attesa: Annalisa nuovamente al centro del gossip per un “pancino sospetto”

È da poco uscito il suo nuovo singolo “Ragazza sola” e nelle ultime settimane ha letteralmente scalato le classifiche musicali, godendosi il meritato successo sia dal punto di vista professionale che privato. Si tratta dell’ex allieva di Amici, Annalisa Scarrone, che di recente è stata ospite all’RDS Summer Festival, dove ha cantato il suo tormentone “Mon Amour”. Durante l’esibizione però ai fans è caduto l’occhio su un dettaglio non indifferente riguardo la fisicità della bella cantante.

Annalisa Scarrone in dolce attesa?

La cantante è recentemente convolata a nozze con il compagno Francesco Muglia, vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale, e attualmente si sta godendo un momento davvero propizio da un punto di vista professionale.

Chissà se la sua felicità ha radici anche nel privato. Come anticipato, di recente Annalisa si è esibita in occasione dell’evento RDS Summer Festival e il video della sua esibizione è diventato in poco tempo virale. I fans più attenti però hanno notato un pancino sospetto e hanno iniziato a domandarsi se l’artista fosse incinta: “Mi sa che Annalisa è in attesa”, ha affermato un utente entusiasta.

La segnalazione è stata condivisa dall’esperta del gossip Deianira Marzano che, facendo riferimento al video caricato dalle fan dell’artista ligure, ha scritto: “Annalisa. Le fan scrivono ‘pancino sospetto‘. Chissà.”

Al momento nessuna conferma da parte della cantante, che è da sempre molto riservata quando si tratta della sua vita privata. Per adesso quindi si tratta soltanto di rumors e per averne la certezza si dovrà attendere fino a che i diretti interessati non decideranno di esporsi sull’argomento. Impossibile però dimenticare che durante un’intervista del 18 luglio scorso per Vanity Fair, Annalisa aveva espresso il desiderio di diventare mamma dichiarando: “Sì, lo vorrei tanto, ma non ci siamo ancora dedicati”. Chissà che non sia arrivato proprio ora il momento giusto per allargare la famiglia.

Il nuovo singolo “Ragazza sola”: significato

Come anticipato, Annalisa ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo “Ragazza sola”, estratto dall’album “E poi siamo finiti nel vortice” in uscita il prossimo 29 settembre. Protagonista del brano è un amore tormentato che ha lasciato spazio a una vera e propria rinascita. Un rinnovamento che sarà in grado di condurre la protagonista di tanto dolore a un nuovo incontro, più bello e importante del primo. Un singolo che chiude in qualche modo la trilogia dedicata alle sfumature dell’amore dopo Bellissima e Mon Amour.