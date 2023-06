Annalisa si è sposata: il matrimonio tra invitati Vip, menù e location

Annalisa Scarrone e Francesco Muglia si sono sposati con il rito civile. Mentre la carriera di cantante procede a gonfie vele con Mon Amour e Disco Paradise (ft Fedez e Articolo 31), anche dal punto di vista sentimentale arriva il grande colpo. Ieri, giovedì 29 giugno 2023, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha detto sì al suo neomarito nella Basilica di San Francesco ad Assisi. Questo luogo è stato scelto per il forte legame che Muglia ha con uno dei frati del sacro convento, secondo quanto riporta Il Messaggero.

Annalisa e Francesco si sono sposati con la celebrazione di padre Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro. Un matrimonio, il loro, molto atteso dai fan della cantante. Lei stessa aveva confermato che avrebbe sposato il manager, in una recente intervista per DiPiùTV e il momento è finalmente arrivato. Così i due neoconiugi hanno coronato i due anni di relazione vissuti lontano dalle luci dei riflettori. Diventata ormai un’icona pop della musica italiana, la Scarrone ha chiesto agli ospiti di non divulgare i dettagli via social.

Non solo, “forse per un’esclusiva fotografica” Annalisa non ha ancora mostrato il suo abito da sposa. I fan sono convinti che sia firmato Dolce & Gabbana, brand che ha già vestito in più occasioni. Tra gli invitati attesi per i festeggiamenti c’è l’amica Alessandra Amoroso e il produttore Davide Simonetta (in arte d. whale) con la fidanzata Veronica Ferraro.

Non si sa se saranno presenti ai festeggiamenti anche Fedez con Chiara Ferragni e J-Ax. Pare che tutti gli ospiti Vip arriveranno domani, sabato 1 luglio 2023, a Tellaro (La Spezia). Qui sarebbero attesi circa duecento amici, in particolare coloro che fanno parte del mondo della musica e della televisione. Tra questi, pare, sia stata invitata anche Maria De Filippi.

Dopo il rito civile ad Assisi, Annalisa e Francesco Muglia hanno festeggiato con le persone più strette. Infatti, si parla di circa 80 persone, presenti nella Locanda del Cardinale, il ristorante in centro. Inoltre, pare che il menù abbia ricevuto delle modifiche fino all’ultimo per gli ospiti vegetariani. Oltre questo, sembra che per gli invitati non siano mancati il tartufo e le cipolle di Cannara, come avrebbero richiesto gli sposi.

Amanti del buon vino, Annalisa e Francesco per il loro matrimonio avrebbero scelto di abbinare ad alcuni piatti il Sagrantino di Montefalco del 2019 e lo Champagne per il brindisi.

Il giorno del suo matrimonio, Annalisa non si è fatta vedere. Il chiostro di San Francesco è stato addirittura chiuso per permettere ai due sposi di godersi un aperitivo in serenità e riservatezza dopo il rito civile.