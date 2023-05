Annalisa: “È vero, mi sposo e voglio mettere la gravidanza in note”

Finalmente è arrivata la conferma: Annalisa si sposa. A parlarne è stata la stessa cantante che nel corso di un intervista a DiPiùTv ha parlato delle imminenti nozze con Francesco Muglia, 43 enne conosciuto su una nave da crociera. Un anno molto positivo questo per la cantante che, reduce dall’enorme successo del suo singolo Mon Amor, è appena tornata a scalare le classifiche con Disco Paradise in collaborazione con Fedez e Articolo 31. Un pezzo che ha tutte le carte in regola per diventare il tormentone della prossima estate.

Come si sono conosciuti Annalisa e il futuro marito

“Sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui”. Queste le parole con le quali Annalisa ha confermato le voci circa il matrimonio con Francesco Muglia. La notizia delle imminenti nozze tra la bella cantante di origini liguri e il manager avevano iniziato a circolare qualche settimana fa, quando erano comparse in rete le pubblicazioni di nozze esposte nel comune di Savona. Attualmente non è ben chiaro quando si celebrerà il matrimonio, anche se è probabile che l’unione della cantante con il compagno si celebrerà nei prossimi 3 mesi.

Pare che la cantante di “Bellissima” e il futuro marito si siano conosciuti su una nave di Costa Crociere, compagnia per la quale il futuro sposo svolge il ruolo di vicepresidente marketing. Stando a quanto riportato dai magazine, Annalisa nel 2020 era stata invitata sulla Costa Smeralda in qualità di ospite d’onore e lì sarebbe scattato il colpo di fulmine. Oggi, a tre anni di distanza dal primo incontro, Annalisa e il manager di Costa Crociere hanno deciso di sposarsi.

Francesco Muglia è originario di Padova, ha una laurea in lettere e filosofia e ha terminato i suoi studi a Stoccolma per poi frequentare un master in Marketing e comunicazione a Publitalia ’80 nel 2008. Dopo aver lavorato per Danone nel ruolo di Trade Marketing manager, nel 2016 Muglia ha iniziato a lavorare per Costa Crociere dove in soli 3 anni è riuscito a diventare Vice Presidente del settore Marketing. Annalisa e il futuro marito condividono l’amore per la musica: Muglia è infatti diplomato in organo e composizione al conservatorio di Padova.

Nel corso dell’intervista Annalisa ha poi anche parlato di una futura gravidanza e ha dichiarato: “Anche la gravidanza la metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica.”