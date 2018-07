Annalisa Scarrone di nuovo innamorata: un nuovo fidanzato le fa battere il cuore

Annalisa Scarrone non è più single: l’indiscrezione sul nuovo fidanzato della cantante Nali

Annalisa Scarrone ha un nuovo fidanzato. Un vecchio amico di lei (sconosciuto al pubblico del piccolo schermo) sembrerebbe essersi fatto spazio nel cuore della cantante. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, l’ex allieva di Amici non è più single. Dopo la fine di una una lunga relazione, dunque, il cuore di Nali sembrerebbe aver aperto di nuovo le porte all’amore. L’intenzione di Annalisa, però, è adesso quella di preservare il più possibile il suo sentimento, tenendo la sua storia segreta e lontano dalle luci della ribalta. Ci riuscirà?

“La cantante Annalisa Scarrone, nota solo come Annalisa, ha ritrovato il suo amore in Liguria” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. “Lui era un suo caro amico e tra i due oggi è scoppiato l’amore” è stato poi aggiunto dal giornale. Il fatto che il nuovo fidanzato sia estraneo al mondo dello spettacolo, dunque, pare anche abbia spinto Annalisa a non esporsi troppo sulla questione. Lui non è un volto noto della musica o del mondo dello spettacolo e, ad oggi, pare sia destinato a rimanere nell’anonimato ancora per un po’.

Annalisa Scarrone e la dedica speciale ad Alessandra Amoroso: “Ha un karma positivo, attira solo cose belle”

Quello che lega oggi Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone sembrerebbe essere un profondo e sincero sentimento di amicizia. Quest’ultima infatti, in merito alla collega e cantante salentina, in un’intervista rilasciata a TuStyle ha dichiarato: “Un’amica nell’ambiente? Alessandra Amoroso. Ha un karma positivo, attira solo cose belle”. Non c’è da meravigliarsi, in fondo, se le due vadano tanto d’accordo. Il percorso ad Amici, il talento e la passione per la musica… Molte sono le cose che oggi le accomunano.