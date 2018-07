Annalisa Scarrone: le parole che non ti aspetti su Alessandra Amoroso

Le parole di Annalisa Scarrone su Alessandra Amoroso

Da tempo è nota l’amicizia che lega Alessandra Amoroso e Emma Marrone. Pochi sono a conoscenza, invece, del legame tra Sandrina e Annalisa Scarrone, nato grazie ad Amici (seppur le due abbiano partecipato a due edizioni differenti!). Nali ha di recente speso delle belle parole per la collega pugliese, definendola a tutti gli effetti una vera e propria amica nell’ambiente della musica. Dove, è noto, non è sempre facile instaurare rapporti veri e sinceri. Le due pupille di Maria De Filippi ci sono però riuscite, come rivelato da Annalisa in un’intervista concessa a TuStyle: “Un’amica nell’ambiente? Alessandra Amoroso. Ha un karma positivo, attira solo cose belle”. Affermazioni importanti, che sicuramente piaceranno all’Amoroso, che ha sempre cercato di creare dei rapporti solidi e duraturi con le altre donne. Nali e Sandrina poi sono per certi versi molto simili: talentuose, belle e molto riservate sulla propria vita privata.

Alessandra Amoroso e Annalisa Scarrone sono amiche

Se Annalisa Scarrone parla per la prima volta di Alessandra Amoroso, qualche tempo fa Sandrina non aveva risparmiato elogi alla cantante dalla fulva chioma. In particolare la salentina aveva confessato di amare molto una canzone interpretata da Nali. “Mi sarebbe piaciuto scrivere Questo bellissimo gioco di Annalisa” aveva confidato Alessandra a Tv Sorrisi e Canzoni, ricordando uno dei primi successi della Scarrone. Oltre ad essere amiche, dunque, Annalisa e l’Amoroso si stimano a vicenda per il rispettivo percorso professionale. Forse un giorno duetteranno insieme?

Annalisa Scarrone: “Non sono più quella di prima”

Intanto, sempre nell’intervista per il magazine Mondadori, Annalisa ha rivelato di essere cambiata nel corso degli ultimi anni. La stessa Scarrone ha ammesso di avere un altro modo di affrontare le cose, di fare solo quello che le va e di vivere la vita con molta più leggerezza. “Col tempo ho acquistato sicurezza”, ha assicurato Nali che ha perso qualche chilo e stravolto il suo look, rendendolo più sensuale e glamour.