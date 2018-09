Annalisa Scarrone ha un nuovo fidanzato: le parole della cantante

Annalisa Scarrone parla di un nuovo amore dopo Davide

La rossa cantante Annalisa Scarrone, concorrente di Amici di Maria De Filippi, si racconta in una recente intervista sul settimanale Grazia. Afferma che dopo la fine della storia d’amore con Davide, produttore musicale e suo diretto collega, sta nuovamente iniziando a guardarsi intorno. Chi sarà, dunque, il nuovo fidanzato di Nali? A quanto pare, il ragazzo in questione, sembrerebbe essere estraneo al mondo dello spettacolo. Forse, proprio per questo motivo, la cantante ha deciso di non esporsi troppo. Da quanto emerso negli ultimi tempi, pare che l’amore ritrovato di Annalisa sia un suo amico di vecchia data.

Annalisa non si espone più di tanto sulla sua nuova storia d’amore

Alla domanda: “Ti sei rifidanzata dopo la rottura col produttore Davide?”, la cantante Scarrone risponde con decisione e senza nascondersi: “Mi guardo intorno. Diciamo che c’è qualcosa in ballo, ma aspetto ancora un pò prima di parlarne”. Dunque, dalle sue stesse parole si intuisce facilmente che, appunto, è fidanzata o, quanto meno, frequenta qualcuno, anche se preferisce tenerlo nell’anonimato, almeno per il momento. Decisione alla quale, ovviamente, nessuno osa opporsi, a meno che non venga paparazzata prima o poi da qualche curioso fotografo.

Nali e il suo fidanzato segreto

Avendo un carattere abbastanza riservato, come lei stessa ha più volte dichiarato, la famosa Nali terrà sicuramente lontano dai riflettori la sua vita sentimentale. Quel che è dato per certo dai media è che il nuovo e nascosto fidanzato della trentatreenne cantante, sia ligure proprio come lei. Dunque, tra amori, canzoni, Amici e Sanremo, la bella Annalisa ne ha fatta di strada. E, chi la segue fin dai tempi in cui indossava quella famosa tutina blu nel programma che l’ha lanciata (Amici), pare amarla sempre di più grazie al suo innato talento.