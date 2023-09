Annalisa: “Nozze mai sognate: come e dove vivo con mio marito”

Annalisa, salita alla ribalta grazie ad Amici, oggi è una delle cantanti più note e affermate del panorama musicale italiano. In questi mesi sono arrivati i dischi di platino per Bellissima e Mon Amour, due dei suoi successi più importanti. A breve, inoltre, uscirà il suo ottavo album, intitolato E poi siamo finiti nel vortice. Per Annalisa è arrivata, di recente, anche un importante svolta sul lato sentimentale: il 29 giugno scorso si è sposata, convolando a nozze con Francesco Muglia.

Annalisa racconta il matrimonio con Francesco Muglia

In un’intervista rilasciata su Grazia, Annalisa ha parlato del suo momento magico, raccontando qualche dettaglio in più sulla sua vita di coppia: “Viviamo tra Savona, Genova, Milano come prima di sposarci. E il fatto che lui sia molto impegnato è una garanzia che capisca quanto lo sono anch’io, quanto debba spostarmi per lavoro“. Annalisa ha spiegato come il suo lavoro non le permetta di condurre una vita regolare e che ogni settimana è diversa dall’altra. Nonostante ciò, lei e Francesco hanno trovato il loro equilibrio: “Sposarsi significa trovare un equilibrio senza rinunciare a niente di sé stessi” ha precisato.

Prima di conoscere Francesco, Annalisa non sognava di sposarsi: “Non l’ho mai sognato. Però da qualche anno, alle feste di nozze degli amici, ho cominciato ad immaginare la mia, a pensarla come una giornata in cui condividere felicità con le persone care. Poi è stata proprio così: non ho mai coltivato il significato religioso del matrimonio, quanto il suo potere di comunicare la gioia di quelli che si amano a chi sta loro vicino“.

Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa

Annalisa e Francesco Muglia si sono sposati ad Assisi, nella massima riservatezza. La cantante, all’interno dell’intervista ha parlato anche di suo marito, spiegando come, a differenza sua, viva giornate molto più schematiche e sia abitudinario. Francesco, ad ogni modo, apparterrebbe ad un mondo ben diverso rispetto a quello di Annalisa. Il marito della cantante ligure, infatti, è vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Francesco ha poi studiato all’Università di Stoccolma e con la moglie condividerebbe la passione per la musica. Nella carriera di Muglia ci sarebbe anche il diploma al Conservatorio, dove si sarebbe dedicato allo studio dell’organo.

Ottavo album in uscita e tour in partenza

Per quanto riguarda la carriera musicale di Annalisa, a breve non solo uscirà il suo nuovo album, ma riprenderanno anche i tour nei palazzetti, dove ci ballerini, coreografi, direttori artistici e registi. Nei Palasport si incrociano, infatti, una serie di meravigliose arti che difficilmente possono essere messe insieme in altri luoghi. Annalisa, nel raccontare tutto ciò, non ha nascosto il suo entusiasmo per questa importante esperienza professionale che si appresta a vivere: “Cantare dal vivo è la cosa più emozionante del mio lavoro e lo era anche quando mi esibivo nei bar“.