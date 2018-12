Annalisa Minetti a Ora o mai più 2: la cantante entra a far parte del cast

Ora o mai più 2: Annalisa Minetti nel cast della seconda stagione

Reduce dal grande successo del torneo di Tale e quale show, Annalisa Minetti, secondo quanto riportato da TvBlog, entrerà ufficialmente nel cast della seconda edizione di Ora o mai più, che vedrà al timone ancora una volta l’impeccabile Amadeus. Un vero e proprio colpo di scena, dal momento che la nota cantante prenderà il posto di Anonimo italiano, nome d’arte di Roberto Scozzi. Una sostituzione arrivata all’ultimo minuto e di cui ancora non si conoscono le motivazioni. Ciò che è certo è che la nota cantante sorprenderà ancora una volta il pubblico con la sua incredibile voce.

Ora o mai più 2 : cast e anticipazioni

Da metà gennaio del 2019, in prime time su Rai 1, andrà in onda la second stagione di Ora o mai più, talent show nato da un’idea di Carlo Conti e affidato alla conduzione di Amadeus. Otto cantanti, che in passato hanno avuto grande successo, provano a rimettersi in gioco affiancati dall’aiuto di grandi maestri. Ecco i nomi degli 8 allievi protagonisti della seconda stagione: Silvia Salemi, Donatella Milani, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis, Barbara Cola, Paolo Vallesi, Michele Pecora e Annalisa Minetti. Quanto ai coach, le trattative sono ancora in corso.

Annalisa Minetti e l’esperienza a Tale e quale show

Nel mese di novembre è terminata l’esperienza che ha visto la cantante Annalisa Minetti protagonista per la seconda volta consecutiva dello show di Rai 1 Tale e quale show, vinto da Federico Angelucci. Rivelazione della scorsa edizione, la Minetti è tornata per il torneo dei campioni, sottoposti al giudizio di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. In questa occasione, la cantante ha confermato il suo enorme talento con delle esibizioni commoventi e impeccabili. Pink, Amii Stewart, Alice e Ivan Graziani sono stati solo alcuni degli interpreti che ha imitato perfettamente. E con Ora o mai più Annalisa avrà l’occasione di sorprenderci nuovamente!