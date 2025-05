Annalisa Minetti, insulti per la separazione: giudicata da altre donne

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio Caterina Balivo ha ospitato in studio Annalisa Minetti. Quest’ultima ha recentemente annunciato la sua separazione dal marito Michele Panzarino a Verissimo. Proprio in seguito a tale notizia la cantante ed atleta ha rivelato di aver ricevuto numerosi insulti. A giudicarla per la sua scelta sono state soprattutto donne. Alla sua confessione Caterina Balivo ed il resto dello studio sono rimasti senza parole.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti c’è stata anche Annalisa Minetti, la quale ha parlato della crisi con il marito Michele Panzarino. La cantante ed atleta, ospite a Verissimo la scorsa settimana, ha difatti annunciato la sua separazione. Proprio in merito ha rivelato a Balivo di aver ricevuto numerosi insulti, in particolare da parte di altre donne. Addirittura ha affermato che qualcuno le ha rivolto dei turpiloqui.

Nello specifico Minetti ha spiegato come alcune persone le abbiano scritto di aver sbagliato a lasciare suo marito in quanto un bravo ragazzo da tenere stretto e come l’abbiano invitata a restare a casa e pensare alla famiglia piuttosto che andare a cantare e correre. Inoltre in molti non avrebbero apprezzato il fatto che si sia assunta lei la responsabilità di questa decisione. Annalisa ha poi spiegato come abbia preferito porre fine al suo matrimonio anche per il bene dei suoi figli.

Caterina Balivo, nell’ascoltare le parole di Annalisa Minetti, è rimasta spiazzata. Nello specifico la conduttrice ha sottolineato come terzi non debbano entrare in questo tipo di decisioni, in quanto non sanno cosa accade nello specifico tra marito e moglie, e come non fosse tenuta a dare spiegazioni. Ha poi evidenziato come fosse assurdo che l’avessero attaccata soltanto perché era stata lei a scegliere di porre fine alla sua storia. A quel punto Minetti ha spiegato come ancora oggi la società educhi le donne al silenzio. In merito alla fine del suo matrimonio ha infine affermato di non essere felice ma di stare provando a reagire. Ha poi specificato come creda nelle famiglie anche se non si è più in coppia e di essere rimasta in buoni rapporti con Panzarino.