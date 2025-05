Annalisa Minetti divorzia: “Ho fatto da mamma a mio marito”, la rivelazione

Una degli ospiti di Verissimo nella puntata del 4 maggio 2025 è stata Annalisa Minetti, che nello studio di Silvia Toffanin ha raccontato gli ultimi dettagli sulla sua vita privata. La cantante si è appena separata dal marito Michele e, per lei, è iniziato un nuovo capitolo tutto da scrivere.

La fine del matrimonio di Annalisa Minetti

Nello studio di Verissimo, Annalisa Minetti non ha perso occasione per raccontarsi senza filtri, in particolare si è soffermata sulla fine del matrimonio con il suo compagno Michele, dal quale ha avuto una figlia. I due sono stati insieme per molti anni, ma con il tempo la cantante ha capito di non provare più lo stesso sentimento nei suoi confronti. Ha ammesso di essersi resa conto di avergli fatto da madre, più che da moglie.

L’artista ha confessato di sentirsi molto stanca e, con le lacrime agli occhi, ha rivelato di aver provato una profonda insoddisfazione nella sua vita matrimoniale. Ha spiegato di aver vissuto il ruolo di madre così intensamente e per troppo tempo tanto da dimenticare di prendersi cura di sé. Ed è proprio da queste riflessioni è arrivata a capire che anche il rapporto con Michele stava attraversando difficoltà. Ha ammesso di aver perso la complicità con lui e di non sentirsi più felice. Ha scelto, così, di mettere fine al matrimonio.

Una rinascita per la cantante

Annalisa non porta rancore nei confronti dell’ex marito: continua a proteggerlo e a portargli rispetto, perché il sentimento che ha provato non può svanire in poco tempo. Per lei, la separazione rappresenta una rinascita, soprattutto perché desidera che, insieme al padre di sua figlia, possano diventare amici e sostenersi in modo reciproco, anche e soprattutto per il bene della bambina.

La storia d’amore tra Annalisa e Michele

Annalisa Minetti e Michele Panzarino si sono sposati il 9 ottobre 2016. La loro è stata una cerimonia civile che ha avuto luogo al Castello di Rosciano, in Umbria, con circa 300 invitati. Annalisa è stata accompagnata all’altare dal padre e, per l’occasione, ha indossato un elegante abito bianco monospalla.

Il loro primo incontro risale al 2014, quando Michele, fisioterapista e ricercatore scientifico in Tecnologie della Riabilitazione, ha curato Annalisa durante un infortunio al tendine d’Achille. Da quel momento, i due hanno iniziato a frequentarsi fino a sposarsi. Nel 2018 la coppia ha attraversato una crisi a causa di un aborto spontaneo che ha messo a dura prova i due innamorati. Poi, per fortuna, è arrivata Elena Francesca che oggi li unisce come genitori e della quale sono orgogliosi.