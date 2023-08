Annalisa, la domanda sulle nozze la spiazza: la reazione è virale

By

Annalisa si è sposata il 29 giugno 2023 con Francesco Muglia e, a distanza di mese, c’è chi è curioso di scoprire i dettagli del loro matrimonio. In particolare, un fan ha mostrato la sua curiosità sulla scelta delle bomboniere. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che si sta godendo il meritato successo, non ha svelato pubblicamente troppi dettagli sulle nozze.

La cantante di Disco Paradise ha raccontato solo qualche retroscena sul matrimonio e nulla di più, confermando nuovamente di essere una persona molto riservata. Annalisa, d’altronde, ha sempre cercato di mantenere privato ciò che riguarda la sua vita lontano dai palchi. Infatti, la notizia sul matrimonio è arrivata in modo improvviso e a grande sorpresa.

Ed ecco che nelle scorse ore ha iniziato a fare il giro del web un video che ritrae un fan che le chiede qualche informazione in più sul suo matrimonio. Una domanda curiosa, la sua, che ha spiazzato la stessa Annalisa. Facendo il punto della situazione, alcuni fan hanno fermato la cantante ligure per salutarla. Uno tra loro le ha anche chiesto un selfie.

E proprio questo fan le ha fatto i suoi auguri per il recentissimo matrimonio. Già di fronte a questo gesto, Annalisa è chiaramente rimasta sorpresa e ha prontamente ringraziato, con gentilezza. Dopo di che, l’uomo ha dimostrato di essere davvero un tipo curioso, tanto che le ha chiesto quali sono state le bomboniere scelte per il suo matrimonio.

“Auguri per il tuo matrimonio Annalisa. Che bomboniera hai fatto?”, così il fan in modo tranquillo e spensierato ha fatto la sua curiosa domanda alla cantante, come se stessero parlando del più e del meno tra amici.

Nel video, che è diventato virale su Twitter, è possibile vedere Annalisa perplessa. La cantante l’ha guardato e poi è stata portata via dal suo manager. Come è possibile notare il fan si è comportato in buona fede, evidentemente interessato a conoscere il dettaglio riguardante la bomboniera. Ma è possibile notare che la cantante si è decisamente imbarazzata.

Di sicuro non si aspettava che qualcuno le avrebbe potuto chiedere informazioni sulle bomboniere scelte per il matrimonio. La reazione di Annalisa ha, intanto, fatto il giro del web e portato i fan a ironizzare sui social network.