Annalisa: “Incinta? Parlo io, perché a Sanremo ho evitato le scale”

Perché Annalisa non è entrata in scena dalle scale come tutti gli altri cantanti al Festival di Sanremo 2024? Perché sarà incinta e con i tacchi alti e magari un po’ di vertigini rischiava di cadere. Questa la risposta che molti utenti, imboccati da alcuni gossippari, si sono dati nel vedere l’artista spuntare magicamente alle spalle di Amadeus e Marco Mengoni durante la prima serata della kermesse. Cosa c’è di vero dietro alle voci della gravidanza? Ci ha pensato la diretta intervistata a chiarire la situazione, rilasciando nelle scorse ore un’intervista al Corriere della Sera.

Annalisa: nessuna gravidanza, perché ha preferito non scendere dalla scalinata del Teatro Ariston

“No, non sono incinta. Quando sarò incinta, sarò io a dirlo”. Questa la risposta secca dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi a proposito delle indiscrezioni che la volevano in dolce attesa. La cantante ha poi rivelato il motivo relativo alla scelta di evitare di percorrere la ripida scalinata del Teatro Ariston. Lo scorso anno cadde e finì in ospedale. Per far sì che non si verificasse la medesima situazione, questa volta ha preferito tagliare la testa al toro e quindi niente discesa dai gradini.

“Un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un’esperienza bellissima… neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.

La musicista, intervistata da Super Guida Tv ha anche rivelato di aver sentito Maria De Filippi per qualche consiglio prima di sbarcare al Festival. In particolare ha spiegato che la conduttrice pavese è una persona che c’è sempre nei momenti chiave della sua carriera e che è sempre pronta a supportarla, dandole dei preziosi suggerimenti. Annalisa ha un legame di amicizia che va al di là del rapporto professionale con “Queen Mary”. Non a caso quest’ultima è stata invitata ed ha partecipato al matrimonio della cantante, tenutosi la scorsa estate.

L’artista, il 29 giugno 2023, ha sposato Francesco Muglia ad Assisi, un evento ristretto e celebrato nella massima riservatezza. L’uomo è lontano dal mondo dello spettacolo e non ha assolutamente voglia di entrarci. Ricopre un ruolo di spicco in Costa Crociere essendo il vicepresidente della compagnia per quel che riguarda il settore marketing. Prima di iniziare la carriera professionale si è laureato all’università di Stoccolma.