Annalisa: “Faida tra me e Elodie? Ora parlo io, ecco la verità”

Ai microfoni di Rds Annalisa ha chiarito una volta per tutte in che rapporti è con Elodie, spiegando che vanno d’accordo.

Dopo l’imitazione di Brenda Lodigiani a Gialappa’s Show, dove si è ironizzato su una presunta faida tra le due cantanti, Annalisa ha fatto chiarezza. L’artista ha rivelato di essersi molto divertita e che per lei è stato un onore essere imitata. “Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore. Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione. Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì. Invece un personaggio stabile”, ha raccontato ai microfoni di Rds.

Claudio Guerrini, a proposito dell’imitazione, gli ha chiesto se volesse spiegare in che rapporti è con Elodie. Brenda Lodigiani, infatti, ha ironizzato sul fatto che le due si contendono il primato di regina del pop italiano.

“Chi è la regina del pop italiano? Elodie? No! La regina è Annalisa. Chi è la prima in classifica? Annalisa! Quante lauree c’ha Elodie, lo sapete dire? Zero! Popolo ballate con me e non con Elodie. Uh Elodie se l’è presa, anche oggi l’ho stesa, uh, non ti sei mai ripresa, non mi fare l’offesa. Ma di chi è quel cane che fa i bisogni nell’androne? Lui è di Elodie! E chi vi mette le multe? Sempre Elodie. Chi non sposata la biciletta? Elodie! Quanto sono sensuale? E sono anche laureata… in fisica. Non è mica un caso sapete?!“

A tal proposito dunque Annalisa ha spiegato che queste cose fanno ridere ma che non bisogna pensare assolutamente che siano vere. Con queste parole la cantante spera di aver messo un punto al pensiero di una rivalità che in realtà non esiste.

I successi di Annalisa

A Rds la musicista ha parlato dei successi conquistati in questo ultimo anno: “Che bello, sono felicissima è stato un anno incredibile, spero di andare avanti così anche se è tosta. Ci sono periodi bellissimi come questo e bisogna goderseli fino in fondo, senza fermarsi”

Claudio Guerrini ha poi commentato positivamente il concerto che Annalisa ha fatto al Mediolanum Forum di Milano, che è stata appunto definita una “serata bellissima”.

Euforia: il nuovo album

Secondo alcuni fan gli screzi tra le due ci sarebbero stati a partire dalla pubblicazione del nuovo album di Annalisa: Euforia. Il titolo coincide con quello di un brano dell’EP di Elodie. Forse proprio per questo ci ha tenuto a specificare che il suo progetto era nato già da tempo, come se volesse sottolineare il fatto di non averla copiata.

In realtà pensare a uno screzio dovuto a questo è un po’ superficiale, anche perché in altre occasioni Annalisa è intervenuta pubblicamente per difendere la collega che riceve spesso accuse perché si mostra in deshabillé. Secondo lei ogni donna deve sentirsi libera di mostrarsi per ciò che vuole essere e per come lo desidera.

Proprio qualche settimana fa, al Corriere della Sera, Annalisa ha detto che in Italia ci sono poche cantanti donne che riescono ad emergere e per questo c’è bisogno di un’unione femminile. Lei stima molto le artiste che riescono ad ottenere successi. Insomma, non soffre di invidia nei confronti delle colleghe che spiccano il volo in classifica.