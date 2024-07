Annalisa, Elodie, Emma: il caso Morgan scatena i VIP: “Era ora!”

Il caso Morgan ha certamente sconvolto il mondo dello spettacolo. Tutto ci si poteva aspettare da lui tranne questo, un’accusa di stalking nei confronti di Angelica Scotti, arrivata a ciel sereno dopo un periodo di pace apparente. Lo abbiamo conosciuto in tutti i modi possibili, dal Morgan irriverente di X-Factor, dalla scenata virale con Bugo a Sanremo, al Morgan che non sa contenere il politicamente corretto nemmeno sul palco con insulti omofobi. E ci mancava proprio questa. Dopo il caso di molestie all’ex fidanzata Angelica Schiatti, l’intero web si è riversato contro di lui e nessuno, ma proprio nessuno ha voluto tacere di fronte al racconto da brividi della cantautrice. A postare riflessioni sono state soprattutto donne: nella lista Annalisa, Aurora Ramazzotti, Emma Marrone, Levante, Elodie, Angelina Mango, Elisa, Rose Villain, Alessandra Amoroso, ma anche Marco Mengoni, Diodato, Ermal Meta e tantissimi altri.

Prima Calcutta – ora fidanzato della trentacinquenne – poi tutti i VIP del mondo della musica e non solo: ognuno di loro ha voluto dedicare un pensiero ad Angelica, condannando i terribili gesti di Morgan. Le storie su Instagram sono spuntate come funghi e in poco tempo sono diventate virali e ripostate dagli esperti di gossip Alessandro Rosica e Deianira Marzano, i quali hanno ribadito di essere sconvolti da quanto successo. A lanciare la scintilla è stato il cantautore Calcutta, che è sbottato sui social parlando di “Fatti atroci” che lo hanno visto coinvolto direttamente tramite alcune chat di Telegram ormai rese pubbliche per testimoniare il lungo periodo di stalking, durato ben quattro anni.

Morgan, i commenti sui social dopo il caso stalking

Nonostante il fatto sia venuto a galla poco fa, sono già arrivate le conseguenze per il cantautore, che è stato scaricato definitivamente sia dalla casa discografica Warner Music Italia sia dalla Rai: nessuno di loro vuole associare il suo nome a questa persona.

Intanto i commenti social corrono veloci e tantissimi utenti su X stanno esprimendo solidarietà nei confronti di Angelica Schiatti, anche se qualcuno ha qualche dubbio sulla sincerità dei VIP: “Belle le storielle ig che durano 24h sulla scia del momento o i cuoricini – scrive un utente su X – come sempre sono solo parole alla ricerca di consensi social, perché diciamocelo chiaramente, gli artisti non stanno perdendo nulla, anzi e non ha senso neanche diffondere la lista come medaglia al valore”. Tra le opinioni, c’è chi anche chi è restio a credere che non si sapesse nulla prima d’ora e chi è convinto che questi “artisti solidali” stiano cavalcando la scia della popolarità del momento.