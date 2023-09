Annalisa e la domanda sul marito: sbrocco in radio col conduttore

In questi giorni, Annalisa è stata presente in diverse trasmissione per promozionare il suo nuovo singolo. Nel corso di un’intervista a Radio Zeta (emittente del gruppo Rtl), però, la conversazione si è orientata maggiormente sulla sua vita privata piuttosto che sulla carriera e la muscia. E, una domanda in particolare del conduttore, ha fatto perdere la pazienza alla cantante. Lo speaker ha iniziato a fare all’ex allieva di Amici alcune domande sulla sua nuova vita matrimoniale. Lo scorso luglio, infatti, Annalisa è convolata a nozze con il marito Francesco Muglia, in una cerimonia con diversi ospiti vip, come Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Alessandra Amoroso.

Peccato che, il conduttore non si è limitato solo a chiedere del marito, bensì ha posto delle domande intrisite di stereotipi. “Non vorrei essere indiscreto, ma come si concilia la vita della moglie con quella dell’artista?”, ha chiesto lo speaker. Al che, Annalisa è rimasta un po’ sbalordita e non è riuscita proprio a nascondere il suo fastidio nel sentire la domanda. “Non c’è una vita diversa, nel mio immaginario non ho una vita da moglie. La vita è uguale a prima… e menomale”, ha dapprima risposto la cantante, spiegando giustamente che un matrimonio non debba modificare assolutamente la vita e la carriera di una donna.

Ma, il conduttore non si è fermato e ha di nuovo ribattuto: “Io parlo di lavoro, ad esempio se hai un concerto tuo e un viaggio di nozze da organizzare…”. Al che, la voce di “Mon Amour” si è innervosita ancora di più e ha risposto in maniera stizzita dicendo: “Ma che domanda è? Bisogna trovare un equilibrio con tutto. È giusto secondo me che non cambi nulla”. Il video è subito diventato virale sui social e in tantissimi hanno mostrato il loro supporto ad Annalisa e condividendo il suo fastidio nel ricevere delle domande alquanto inadeguate e portatrici di un messaggio veramente antico e sessista.

non c’è una vita da moglie ma che domanda è pic.twitter.com/5F8yGmF0nh — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) September 29, 2023

Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa

Si chiama Francesco Muglia il marito di Annalisa. Francesco è il vice presidente marketing di Costa Crociere e ha 43 anni. Di lui non si hanno molte notizie, dato che è una persona molto riservata. Proprio la scorsa settimana, quando Annalisa era ospite ad Amici, Maria De Filippi ha menzionato suo marito, definendolo molto bello.

Inoltre, in una recente intervista al late night show di Alessandro Cattelan, la cantante ha rivelato di averlo conosciuto inizialmente ad un evento di lavoro. Tuttavia, in quell’occasione non era successo niente e si erano solamente presentati. Tempo dopo, i due si sono rivisti ed è scoppiato l’amore, tanto che non si sono più separati.