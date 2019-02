Annalisa di nuovo conduttrice su Italia 1 con Tutta colpa di Leonardo

La cantante Annalisa torna a fare la conduttrice su Italia 1

Annalisa, dopo l’esperienza da giurata a Sanremo Giovani, presto tornerà di nuovo in televisione nel ruolo di conduttrice con un programma tutto suo. Secondo quanto anticipato dal sito Blogo, la cantante di Amici di Maria De Filippi è stata confermata nelle vesti di conduttrice tv e si appresta a tornare su Italia 1 con la nuova edizione di Tutta colpa di. Secondo quanto riportato dal sito, la prossima edizione del programma che tratta di scienza sarà dedicato al geniale Leonardo Da Vinci e si intitolerà proprio Tutta colpa di Leonardo. L’interprete de Il mondo prima di te sarà ancora una volta la giovane presentatrice.

Tutta colpa di Leonado: Annalisa Scarrone confermata conduttrice del programma scientifico

Dopo le edizioni dedicate ad Einstein nel 2015, a Galileo nel 2016 e a Darwin nel 2017, nel 2019 sarà la volta di Leonardo. La cantante Annalisa sarà ancora una volta al timone del programma della rete giovane di Mediaset per raccontare il mondo della scienza. Tutta colpa di Leonardo, prodotto da Dueb produzioni, dovrebbe partire il prossimo aprile, anche se al momento non si hanno notizie certe e ancora non si conosce l’effettiva collocazione nel palinsesto di Italia 1. Il titolo è un omaggio all’artista e scienziato italiano simbolo del Rinascimento.

Annalisa e il viaggio alla scoperta del mondo di Leonardo da Vinci

Annalisa, dopo la partecipazione al festival di Sanremo 2018 e il successo del suo ultimo disco Bye Bye, torna in televisione nel ruolo di conduttrice e divulgatrice scientifica. Infatti Annalisa oltre ad essere una cantante di talento è anche un dottoressa in Fisica e sembra proprio che la sua dimensione televisiva funzioni, tanto da essere riconfermata per la quarta volta consecutiva al timone del programma. Così dopo il viaggio al Cern di Ginevra di Tutta colpa di Einstein, quello nello spazio di Tutta colpa di Galileo e quello nell’evoluzione umana e tecnologica di Tutta colpa di Darwin, per Annalisa è arrivato il momento di conoscere e raccontare il fantastico mondo di Leonardo da Vinci. Appuntamento su Italia 1.