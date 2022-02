Anna Valle parla del marito Ulisse: “Ecco la nostra fortuna”

Una carriera sfavillante e una famiglia solida: questa è la vita di Anna Valle, che dopo la vittoria a Miss Italia nel 1995 è diventata una delle attrici più amate e apprezzate del piccolo schermo. Tante fiction di successo l’hanno vista protagonista e anno dopo anno l’interprete è entrata nel cuore dei telespettatori.

Dal 2008 Anna Valle è sposata con Ulisse Lendaro, dal quale ha avuto i figli ormai adolescenti Ginevra e Leonardo. Una coppia solida e unita: una vera rarità nel mondo dello spettacolo, dove crisi e divorzi sono all’ordine del giorno. E invece Anna è da sempre legata al marito e per amore si è trasferita a Vicenza, città natale di Ulisse.

Un amore che dura da tanti anni e che si tiene alla larga da gossip e pettegolezzi: qual è il segreto della coppia? Anna Valle lo ha svelato in un’intervista rilasciata a Intimità, parlando di una vera e propria fortuna che ha inevitabilmente cambiato la sua vita privata e quella di Ulisse, che lavora come produttore e avvocato.

“La nostra fortuna è che ci sono dei periodi in cui noi stiamo sempre insieme e altri dove stiamo parecchio divisi, lontani. Un’altalena. Dico per fortuna perché ciò è una mano santa per il nostro rapporto di coppia: lo stare lontano e ritrovarsi continuamente non è male”

Il segreto di coppia di Anna Valle

Secondo Anna Valle proprio questi lunghi periodi di assenza – dovuti principalmente al suo lavoro da attrice che la porta a stare spesso via da casa – alimentano il suo matrimonio con Ulisse Lendaro. Fanno sì che il rapporto tra i due sia sempre vivo, fresco, avvincente. Per la Valle la routine non fa bene al suo legame d’amore, soprattutto per via del suo carattere e di quello del marito.

Per Anna è necessario avere dei momenti da vivere come “singoli” per poi ritrovarsi in coppia con maggiore tranquillità e armonia. In questo modo si evita anche di darsi per scontati: un errore che capita spesso quando si sta insieme da tanto tempo e si hanno dei figli in comune.

E a proposito dei figli, un altro segreto tra Anna Valle e Ulisse Lendaro è quello di essere sulla stessa lunghezza d’onda nella cura e nell’educazione di Ginevra e Leonardo. Insomma, Anna e Ulisse sono complici e innamorati: due veri alleati!