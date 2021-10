Anna Tatangelo, un figlio e una prima serata: sogni e retroscena

Ne è passato di tempo da quando Anna Tatangelo era la timida ragazzina quindicenne che calcava per la prima volta il palco di Sanremo. Oggi ha 34 anni, un figlio, una lunga carriera alle spalle e tantissimi progetti per il futuro. La cantante ha avuto la forza di risorgere da tante difficoltà e oggi sta vivendo un bellissimo periodo, sia sul fronte lavorativo che su quello amoroso.

Il magazine Oggi ha rivelato che la 34enne, nonostante abbia costruito una solida carriera, non ha intenzione di fermarsi qui. Anzi, Anna ha due precisi sogni nel cassetto: diventare mamma per la seconda volta e partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, nei panni di concorrente o addirittura di primadonna o co-conduttrice.

Anna Tatangelo è all’apice della sua carriera

Oggi l’interprete di “Ragazza di periferia” non si occupa solo di musica. Da inizio ottobre, infatti, è alla conduzione del programma “Scene da un matrimonio”, trasmesso nella fascia pomeridiana del sabato su Canale 5. La trasmissione, già in onda negli anni Novanta e ritornata dopo anni di assenza, segue coppie di futuri sposi nelle fasi di preparazione del loro matrimonio. Nonostante le critiche al format, giudicato da molti “antiquato” e “fuori contesto” (anche gli ascolti non sono rosei: lo show continua a bazzicare sotto al 15% di share ed è il programma meno visto del pomeriggio di Canale Cinque), ‘Lady Tata’ ha comunque riscosso un buon successo. In sintesi: la sua conduzione convince, il format meno.

In più la Tatangelo sarà presente nella nuova edizione di “All Together Now”, programma musicale che debutterà domenica 31 ottobre su Canale 5. Qui Anna vestirà i panni di giurata insieme a Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax.

Anna Tatangelo, la nuova vita dopo Gigi D’Alessio

Anche la vita privata di Anna sembra andare a gonfie vele. La cantante, dopo la dolorosa rottura col suo storico compagno Gigi D’Alessio, ha ritrovato il sorriso al fianco del cantante Livio Cori. I rapporti tra Anna e Gigi, genitori del piccolo Andrea, non sono del tutto sereni.

Qualche mese fa la cantante aveva ammesso di aver sofferto dopo la separazione, anche a causa dell‘improvvisa gravidanza della nuova compagna di Gigi, Denise Esposito. Nonostante ciò Anna ha saldamente in mano la sua vita. A darle supporto c’è Cori, al suo fianco dallo scorso marzo, conosciuto in sala di registrazione. Con lui, Anna ha ritrovato la forza di sognare: parlare di figli non è un tabù.