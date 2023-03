Anna Tatangelo si confessa: perché ha passato anni in psicoterapia

Anna Tatangelo è una cantante molto amata dal pubblico, ma che negli anni ha dovuto affrontare momenti difficili e dolorosi. In una recente sessione di domande e risposte su Instagram, la cantante ha voluto parlare apertamente della sua esperienza con la psicoterapia e come questo percorso le abbia permesso di superare i periodi più duri della sua vita. L’artista originaria di Sora ha sempre fatto i conti con il giudizio perenne della gente, specie riguardo alla sua vita privata e sentimentale. Dopo aver affrontato diverse separazioni, prima con il padre di suo figlio Andrea, Gigi D’Alessio, e poi con il musicista Livio Cori, la cantante ha dovuto anche fronteggiare i lutti recenti della madre e del nonno, che hanno ulteriormente complicato la sua situazione.

“Quanto è importante per te la psicoterapia? Per me oggi è stata la seconda seduta”, ha chiesto un seguace di Anna. Al che, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha risposto: “Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose, magari, che ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d’animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo”. Insomma, nelle difficoltà, la Tatangelo ha trovato nella psicoterapia un valido sostegno per affrontare i propri problemi e superare il dolore. Grazie a questo percorso terapeutico, la cantante ha potuto ritrovare il suo equilibrio interiore ed è tornata a vivere con serenità.

Anna Tatangelo non è il primo personaggio pubblico a parlare dell’importanza dell’aiuto di un esperto per superare i momenti difficili. Anche altre personalità del mondo dello spettacolo hanno confessato di aver fatto ricorso alla psicoterapia per affrontare i propri problemi. Chiara Ferragni e Fedez, ad esempio, hanno parlato apertamente della loro esperienza con un terapista di coppia, mostrando anche questo percorso nella loro serie “The Ferragnez”. Tra i tanti, anche Ambra Angiolini e Marco Mengoni hanno riconosciuto l’importanza della psicoterapia nel loro percorso di crescita personale.

Anna Tatangelo: il ricordo della madre

Lo scorso settembre, la mamma di Anna Tatangelo, Palmira, si è spenta a soli 67 anni. Oggi 12 marzo sarebbe stato il compleanno della donna e la cantante ‘ciociara’ ha voluto dedicarle delle dolci parole. Anna ha, infatti, postato una storia di un commovente video in cui appaiono diverse foto di mamma e figlia insieme e ha scritto: “Bellissimo questo video, grazie davvero. Auguri alla mia mamma”. Dopodiché, ha anche postato una canzone il cui titolo sembra proprio un omaggio alla sua mamma: “La più bella”.