Anna Tatangelo, scatti bollenti: piovono critiche, tutte da donne!

Nelle ultime ore Anna Tatangelo è stata al centro di una vera e propria bufera sui social. La cantante ha difatti pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale degli scatti in costume bollenti che hanno attirato su di sé numerose critiche. I commenti negativi sono provenuti quasi tutti da donne. Non è tuttavia mancato chi ha preso le sue difese. Capiamo meglio che cosa è successo e che cosa le è stato scritto nello specifico.

Nei mesi estivi è abbastanza comune pubblicare foto di sé in costume oppure delle proprie vacanze, tendenza social a cui partecipano anche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche la cantante Anna Tatangelo ha voluto documentare la sua estate con alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale. Le foto condivise la ritraggono in costume, precisamente in un bikini blu che mette in risalto le sue forme. Le immagini non sono state apprezzate da tutti e sono stati numerosi i commenti negativi ricevuti.

Ad attaccare Anna sono state perlopiù donne. Queste hanno sottolineato come il costume prescelto fosse troppo succinto e come ultimamente la cantante tenda a mostrarsi un po’ troppo. Inoltre qualcuno l’ha attaccata definendola troppo rifatta.

Di seguito riportiamo soltanto alcuni dei commenti negativi ricevuti dall’artista:

Se molti utenti l’hanno criticata, non è mancato chi l’ha apprezzata e ha preso immediatamente le sue difese. Tra questi troviamo soprattutto utenti di genere maschile, che tuttavia talvolta si sono abbandonati a commenti un po’ fuori luogo. Qualcuno, difatti, per esaltare la bellezza della Tatangelo ha un po’ esagerato finendo per cadere nel solito trash. Addirittura qualcuno ha detto che avrebbe voluto essere al posto del tatuatore che le ha disegnato il tatuaggio di Silvestro che ha in prossimità dell’inguine.

Di seguito il commento a riguardo:

Curioso comunque notare come ancora una volta non vi sia la classica solidarietà femminile di cui tanto si parla e come siano proprio le donne ad essere le più critiche. Sembra strano anche che nel 2024 ci si scandalizzi ancora per dei semplici scatti in costume.