Anna Tatangelo rompe il silenzio dopo il parto ‘spoilerato’: foto e verità sul legame col neopapà

Anna Tatangelo ha rotto il silenzio dopo aver partorito. Nella giornata di sabato 3 gennaio 2026 si è diffusa la notizia della nascita della sua seconda figlia, chiamata Beatrice. Solitamente, sono i genitori ad annunciare il lieto evento. Nelle scorse ore, invece, uno zio della cantante, Maurizio, ha anticipato tutti, rendendo noto attraverso un post Instagram la venuta alla luce della piccola. Non è chiaro se sia stato un gesto avventato oppure se abbia ricevuto l’ok della neo mamma che, invece, ha rilasciato le prime dichiarazioni post-parto domenica 4 gennaio, pubblicando alcuni dolci scatti in compagnia della neonata e del neo papà, Giacomo Buttaroni.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono diventati genitori, le prime parole della cantante

“Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice”. Queste le parole dell’artista di Sora, a corredo di cinque foto. In due si vede la stessa Tatangelo tenere tra le braccia la figlia, in una si vedono le manine della piccina, in un’altra è stato immortalato Buttaroni sorridente con la sua bimba e nell’ultima è stato mostrato Andrea (il figlio 15enne della cantante e di Gigi D’Alessio) con in braccio la sorellina. Dal clima amorevole delle immagini, sembra che tutto sia filato liscia bel corso del parto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Tatangelo, in una storia Instagram in cui ha diffuso una delle foto di Beatrice, ha taggato il compagno e neo papà, spazzando via le voci che hanno sostenuto nei mesi scorsi che lei e Buttaroni si fossero lasciati nel corso della gravidanza. Non appena Tatangelo ha divulgato il post con l’album fotografico della nascita della bimba, migliaia di fan si sono fatti vivi. In un’ora, sono piovuti oltre 50 mila like e quasi 2 mila commenti di congratulazioni. Tra i primi a dare il benvenuto alla piccina e a complimentarsi con i neo genitori ci sono stati Briga, Nicola Savino, Elisabetta Gregoraci, Emma Marrone, Baby K, Alvin, Delia Duran, Enrico Nigiotti e Sabrina Salerno.

Non si è invece registrato alcun gesto pubblico da parte di Gigi D’Alessio. D’altra parte anche Tatangelo, quando l’ex è diventato padre due volte dopo la fine della loro relazione (il cantante ha avuto due figli con Denise Esposito), non è mai intervenuta in alcun modo per celebrare le nascite. Ciò non significa che privatamente i due ex potrebbero essersi scambiati dei messaggi.

Di recente, Anna ha spiegato che non è stato semplice il periodo in cui ha rotto con l’artista partenopeo e che non è stato facile vivere un rapporto sempre sotto la luce dei riflettori mediatici. Dall’altro lato ha lasciato intendere che oggi, con Gigi, ha rapporti civili e che entrambi remano nella stessa direzione per il bene del loro figlio, Andrea.