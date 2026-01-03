Anna Tatangelo ha partorito, spoiler “disastroso” di suo zio Maurizio: tutti i dettagli

Anna Tatangelo ha partorito ed è diventata mamma bis, accogliendo la piccola Beatrice, frutto d’amore della love story vissuta con l’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni. La notizia, poi confermata dall’AdnKronos, è trapelata da un ‘disastro’ comunicativo in casa Tatangelo. Come è arcinoto, è prassi che l’annuncio della nascita sia fatto dai genitori. A volte, però, c’è qualche familiare che si lascia prendere un po’ troppo dall’emozione e riferisce il lieto evento anticipando padri e madri (ad esempio è accaduto poche settimane fa a Belen Rodriguez che ha spoilerato la venuta alla luce della figlia della sorella Cecilia). Ebbene, nel caso della cantante di Sora, ad aver ‘bruciato tutti sui tempi’ sarebbe stato suo zio Maurizio.

Anna Tatangelo è diventata mamma bis, indiscrezioni e ‘patatrac’ comunicativo

Nel corso del primo pomeriggio di sabato 3 gennaio 2026, Maurizio Tatangelo ha postato una storia Instagram alquanto curiosa. “Auguri amore di zio, bellissima”, ha scritto l’uomo a corredo di un dolce scatto di un bebè e taggando la nipote Anna. In altre parole, pare proprio aver annunciato che la cantante abbia partorito. Adnkronos ha confermato la nascita di Beatrice. Manca solo l’annuncio dei genitori. Da capire come l’artista e il compagno Buttaroni prenderanno l'”interferenza” di zio Maurizio.

Anna Tatangelo aveva annunciato di essere incinta nel giugno 2025, lasciando molti fan sbalorditi. Tanti si chiesero chi fosse il padre, non essendo al corrente che la cantante, nei mesi precedenti, aveva iniziato a frequentare Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio lontano dal mondo dello spettacolo. I due sono molto riservati. Anche durante la gravidanza hanno centellinato le loro apparizioni pubbliche e sui social. L’uomo tiene a tal punto alla sua privacy che non ha reso pubblico i suoi account social.

Dopo che si è saputo della dolce attesa, qualche presunto ‘ben informato’ ha fatto circolare la voce che Tatangelo e il compagno si fossero lasciati. Indiscrezioni che non hanno mai trovato alcuna conferma e che quindi sono cadute nel dimenticatoio. Per Tatangelo si tratta della seconda maternità. La prima l’ha vissuta quando faceva coppia con Gigi D’Alessio, dal cui legame è nato il figlio Andrea.