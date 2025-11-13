Anna Tatangelo incinta, perché è sparita e la verità sul legame col futuro papà Buttaroni

L’annuncio della gravidanza lo scorso giugno, a settembre l’ospitata a Verissimo, giusto un paio di post social in cui si è immortalata con il pancione e nulla più: Anna Tatangelo sta vivendo la dolce attesa con grande riservatezza. Tra un paio di mesi nascerà Beatrice, frutto d’amore concepito con l’allenatore Giacomo Buttaroni, uomo lontano dal mondo dello spettacolo e non in cerca di visibilità.

Anna Tatangelo incinta e complice con Buttaroni

Tatangelo ha annunciato di essere incinta lo scorso 13 giugno. Dopo aver dato la lieta notizia, sono circolate voci su una presunta rottura con Buttaroni. Nulla di tutto questo: i due stanno ancora insieme, a differenza di alcune indiscrezioni che, a quanto pare, profumano di fake news.

A riprova che il legame non si è spezzato, un paio di settimane fa il magazine Oggi ha pubblicato delle foto in cui si vedono la cantante e lo sportivo insieme a Roma, da un parrucchiere. Lui ha accompagnato lei e l’ha aspettata. Dagli scatti è emersa una chiara complicità. Insomma, nessuna crisi e nessuna rottura in vista.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni allergici al gossip, niente allarmismi

Buttaroni e Tatangelo fanno coppia da circa un anno e mezzo. Entrambi custodiscono gelosamente e comprensibilmente la loro privacy. Una ‘tattica’ che è stata ulteriormente ‘implementata’ dopo che si è saputo della dolce attesa. Alcuni fan, di recente, non avendo più aggiornamenti relativi alla gravidanza dell’artista di Sora, hanno espresso preoccupazione.

Sembra che non ci sia motivo di manifestare allarmismi: Anna e Giacomo hanno semplicemente deciso di non dare in pasto al gossip e ai social la loro relazione, men che meno la dolce attesa di Beatrice. In un mondo in cui tantissimi vip ‘sponsorizzano’ l’arrivo di un bebè un giorno sì e l’altro pure, che ben venga che ci sono ancora ‘famosi‘ capaci di preservare la ‘sacralità’ di vicende intime e personali.

Tra l’altro Tatangelo sa bene che cosa significhi essere continuamente al centro del gossip, con tutto ciò che ne può conseguire di negativo. Ai tempi della love story con Gigi D’Alessio era perennemente ‘braccata’. E, come lei stessa ha spiegato in diversi frangenti, non vuole più vivere simili situazioni. Per questo ha preferito sparire dal radar della cronaca rosa e da quello dei social.