Anna Tatangelo incinta svela sesso e nome del bebè a Verissimo: raffica di emozioni

Anna Tatangelo, ospite a Verissimo, ha rivelato il sesso e il nome del bebè che porta in grembo. Accoglierà una femminuccia e sarà chiamata Beatrice. Dunque Andrea, il primo figlio avuto dalla cantante con Gigi D’Alessio, avrà una sorellina. L’artista 38enne ha raccontato di essere al sesto mese di gravidanza e che il parto è previsto per dicembre. “Mi faccio questo regalo per Natale”, ha confidato alla padrona di casa Silvia Toffanin, aggiungendo che questa seconda dolce attesa è un “dono dal cielo” e che la sta vivendo con più serenità rispetto alla prima. “Non ho le paturnie della prima. Allora avevo solo 22 anni”, ha chiosato in riferimento a quando rimase incinta di Andrea, che oggi ha 15 anni.

Anna Tatangelo a Verissimo, la gioia di accoglie una femminuccia

“Dal primo giorno che ho scoperto di essere incinta, sono stata felicissima. Adesso arriva questa principessa, per me un’emozione grandissima. Fosse stato maschio andava bene lo stesso, ma così è il massimo”, ha raccontato commossa. Quando annunciò di aspettare un frutto d’amore qualche mese fa ci fu un giallo sul padre. In pochi sapevano che la cantante si era fidanzata con una persona lontana dal mondo dello spettacolo. Trattasi di Giacomo Buttaroni, un allenatore di calcio che vive a Roma. Nelle scorse settimane qualcuno ha fatto circolare la voce che i due si fossero lasciati. Nulla di tutto questo.

Tatangelo sul compagno Giacomo Buttaroni, nessuna crisi: “Mi rende felice”

“Il neo papà è Giacomo Buttaroni. Lui è felicissimo. Non fa parte del mondo dello spettacolo ed è un valore aggiunto per me. Non vuole avere nulla a che fare con il mondo dello spettacolo”, ha ribadito Tatangelo, aggiungendo parole al miele per il compagno: “Mi rende felice, ha i miei stessi valori, ci siamo trovati. Il suo modo di approcciare le cose mi ha fatto ricredere su molte cose, ha smussato i miei angoli cinici”.

“Ogni mia scelta l’ho sempre dovuta giustificare e pagare pubblicamente. Ora ho imparato a tenermi per me le cose, ho capito che si vivono in modo più puro e intenso”, ha concluso la cantante. Quindi, nessuna crisi con Buttaroni. I due hanno scelto di vivere la gravidanza il più possibile lontani dai riflettori mediatici.