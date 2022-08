Anna Tatangelo replica all’hater bigotta: perché ha citato J.Lo

Anna Tatangelo il pubblico l’ha imparata a conoscere e apprezzare negli ultimi anni come una donna e un’artista particolarmente forte, dal carattere a volte forse un po’ ruvido temprato da tante (fin troppe!) malelingue e gossip spiccioli sul suo conto. Gli hater hanno sempre avuto da ridire su di lei: chi per la sua lunga relazione con Gigi D’Alessio (che, secondo alcuni, le avrebbe favorito la carriera), chi per la sua musica non abbastanza “alta”, chi ancora per il suo fisico e le sue curve. Ed è proprio da questo punto di vista che poche ore fa Anna Tatangelo ha avuto qualcosa da dire, rispondendo per le rime ad un’utente su Facebook.

Nell’ultimo post su FB della cantante si è fatta vedere particolarmente sexy, persino più del solito. Negli scatti pubblicati, cinque in totale, la vediamo indossare un micro bixini di colore verde accesso. Anna Tatangelo seduce in diverse posizioni, di spalle, di lato, accovacciata, e mostra fiera le sue curve giunoniche e un fisico davvero invidiabile. Scatti considerati da qualcuno fin troppo esagerati, a tal punto che c’è chi si è sentito in dovere di redarguirla.

Un’utente in particolare, tale Mariella Liberatore, l’ha criticata perché, in buona sostanza, si era presentata come paladina della lotta contro l’oggettificazione delle donne e oggi si mostra così, con le curve in bella mostra. Stando al commento dell’hater, dunque, la Tatangelo si è dimostrata in qualche modo incoerente rispetto ai suoi valori.

Questa volta, rispetto ad altre, l’artista non se n’è stata zitta. Anna Tatangelo ha infatti deciso di replicare, citando fra le altre una collega nota per le sue curve come Jennifer Lopez. Ecco le parole della Tatangelo su Facebook:

“Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con sé stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLO, una Madonna, una Aguiilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione.”

In effetti, tutte le artiste sopra citate hanno in un determinato momento della loro carriera mostrato “il lato migliore di sé”, utilizzando il corpo come un vero e proprio strumento di lotta femminista. Anche Anna Tatangelo, a quanto pare, è intenzionata a percorrere la medesima strada.

Il commento originale, tra l’altro, è stato pure cancellato, segno che la risposta dell’artista ha fatto fare un passo indietro alla persona che l’aveva criticata. Qui sotto potete recuperare lo scambio.

Anna Tatangelo: un’estate da incorniciare accanto al suo Livio Cori

Nessuno potrà rovinare la festa alla cantante, che si sta godendo un momento particolarmnte sereno. In questi giorni la Tatangelo è ad Ibiza per godersi un po’ di meritato relax sotto il sole spagnolo. Di recente, inoltre, si è riappacificata con il giovane fidanzato Livio Cori, con cui è nuovamente stata pizzicata in teneri atteggiamenti. Si dice, fra le altre cose, che a questo punto fra i due ci potrebbe persino essere aria di nozze. Sarà vero?