Anna Tatangelo, problemi di salute: annullato il concerto di Treviso

Anna Tatangelo, problemi di salute: salta il concerto di Treviso. L’annuncio della compagna di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo, stasera 12 aprile, avrebbe dovuto fare tappa al New Age di Roncade (Treviso) per proseguire il suo tour ma il concerto è stato annullato. Brutta tegola per i fan veneti e brutta tegola soprattutto per la compagna di Gigi D’Alessio che ha fatto sapere, prima tramite un comunicato diramato dal suo ufficio stampa e poi attraverso i suoi profili social, di essere stata colpita da una tracheite e dunque di non poter dare vita all’evento in programma.

“Mi dispisce davvero tanto per aver dovuto spostare la data di questa sera ma purtroppo ho una tracheite”. L’annuncio social di Anna Tatangelo

“Mi dispisce davvero tanto per aver dovuto spostare la data di questa sera ma purtroppo ho una tracheite”, ha scritto in una Stories su Instagram Lady Tata, dando la brutta notizia ai fan. Poi è passata a ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita e sostenuta durante la prima parte del tour che sta conducendo. Per quanto riguarda i biglietti già acquistati per l’evento annullato, basterà chiedere il rimborso secondo la policy di Ticketone entro l’11 maggio 2019, ha fatto sapere l’ufficio stampa della compagna di D’alessio. Tutte le info sono disponibili sul sito www.ticketone.it o presso i rivenditori autorizzati. Per ulteriori chiarimenti appoggiarsi all’indirizzo email info@newageclub.it o al numero di telefono 0422.841052.

Gigi e Anna, il peggio è passato ma le nozze possono attendere

Imprevisti di salute a parte, per Anna Tatangelo è un bel momento. Ha rimesso in piedi la relazione con Gigi D’Alessio che sembrava perduta e sta facendo un tour dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2019. In molti, ora che con Gigi è tornata a respirare solidi sentimenti, si aspettano il grande passo, cioè le nozze. Tuttavia Lady Tata, nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha allontanato questa ipotesi. “Arrivederci, s’è fatto tardi”, ha risposto sorridendo in merito all’argomento. Nel frattempo continua a cullare un sogno. Essere protagonista di uno show televisivo in cui ballare, recitare e cantare.