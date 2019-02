Anna Tatangelo: perché ha pianto a Sanremo, poi si arrabbia a Domenica In

Anna Tatangelo spiega il motivo per cui ha pianto al Festival di Sanremo, ma poi si accende la polemica a Domenica In

Anna Tatangelo mostra tutta la sua emozione per la nuova esperienza vissuta al 69esima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta dell’ottava volta che la compagna di Gigi D’Alessio sale sul palco dell’Ariston ed è come se fosse la prima. Lei stessa, nel corso della puntata speciale di Domenica In, rivela di aver vissuto questa esperienza con adrenalina e tensione. Durante la finale, Anna si lascia infatti andare sul palco, non riuscendo a trattenere le lacrime. Ora la cantante confessa di essere felice di quanto è accaduto al Festival, sebbene con Le nostre anime di notte sia arrivata al 22esimo posto della classifica finale. Anna spiega il motivo per cui ha pianto durante la ultima esibizione a Sanremo: “Mi sono emozionata perché è come se nella mia mente fossero riafforate tutte le esperienze passate qui”. A Domenica In sono tanti i complimenti riservato alla cantante, soddisfatta del percorso che sta mandando avanti. Ma ecco che si accende la polemica, quando Andrea Lanfranchi, presente in studio in qualità di critico musicale, le ricorda che in passato le sue canzoni venivano definite “trash“. Anna non apprezza per nulla questo commento, tanto che risponde a tono.

Anna Tatangelo si arrabbia a Domenica In e discute con il critico musicale

Si accende la polemica a Domenica In tra Anna Tatangelo e Andrea Lanfranchi. “Allora vorrei che il mio futuro e il mio presente fosse trash”, commenta la cantante. Quest’ultima ci tiene a precisare che proprio il brano Ragazza di periferia, che fu definito trash in passato, l’ha portata a dov’è ora. Pertanto, Anna ringrazia proprio quella canzone, con grande soddisfazione. Ma ci tiene anche a fare una precisazione al critico: “Io sono più contenta quando un giornalista dice “per me”, dire trash come fosse un giudizio di tutti è sbagliato”. La Tatangelo non rimpiange nulla del suo passato, ma soprattutto confessa di aver scelto di andare al Festival non per la classifica, ma per altro. Arriva poi la tregua tra Anna e Andrea, che si abbracciano in diretta. La Tangelo consegna il suo disco La fortuna sia con me, con tanto di autografo, al critico.

Anna Tatangelo, lacrime durante la finale di Sanremo: un anno imporante per la cantante

“La musica unisce, non divide mai”, scrive Anna sul disco regalato al critico. Intanto, la Tatangelo confessa di essere felicissima “si è parlato di musica, della mia voce”. Infatti, ricordiamo che in passato si è spesso parlato della cantante per la sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, anziché del suo talento musicale. Pertanto, Anna ora sente di aver raggiunto obbiettivo speciale per lei: “È stato uno dei Festival più belli e importanti della mia vita”.