Anna Tatangelo: nuovo lutto a due mesi dalla morte della madre

Anna Tatatangelo si è ritrovata costretta a dare il suo ultimo saluto ad un altro parente: l’artista di Essere una donna ha annunciato poche ore fa via social che il suo adorato nonno Domenico è purtroppo morto.

Via Instagram Stories, la Tatangelo ha condiviso un tenero scatto in compagnia del arente, seduto su una sedia mentre l’artista lo abbracciava sorridente alle spalle. Insieme a loro anche la mamma dell’artista, Palmira, scomparsa appena due mesi fa. Proprio alla luce di quanto accaduto Anna Tatangelo ha aggiunto una didascalia particolarmente toccante “Ciao nonnino, dai un bacio a mamma e dille che manca tanto”. A piangere l’uomo, ovviamente, anche i due fratelli di Anna Tatangelo, la sorella Silvia e il fratello Giuseppe, il cui dolore per la perdita della madre sarà certamente una ferita ancora aperta. Qui sotto lo scatto condiviso dall’interprete musicale.

La morte della madre Palmira appena due mesi fa

Lo scorso 29 settembre, l’artista aveva dovuto affrontare la scomparsa dell’amata mamma, con la quale aveva un rapporto molto stretto più volte raccontato via social. La donna si è spenta dopo una lunga malattia che tanta sofferenza aveva causato all’artista ex compagna di Gigi d’Alessio.

Parlando della mamma, Anna Tatangelo aveva dichiarato fosse “una vera guerriera”. Stando a quanto riportato da alcune testate locali, la donna era amatissima e molto conosciuta a Sora, visto che insieme al marito aveva aperto un’attività gastronomica che produce la nota ciambella sorana.

Alla persona che l’aveva messa al mondo, Anna Tatangelo aveva in più di un’occasione dedicato dolci parole pubblicate online. È il caso per esempio di un post che nel 2021 l’artista aveva scritto alla donna più importante della sua vita in occasione dell’8 marzo, una lunga lettera nella quale manifestava verso di lei tutta la sua stima.

Pochi giorni fa, inoltre, la cantante aveva deciso di farsi coraggio e di interpretare sul palco, per la prima volta durante un concerto dopo la morte della mamma, una canzone dedicata alla defunta parente: il pezzo in questione si intitola La più bella. Interpretando la canzone, l’artista non aveva potuto fare a meno di commuoversi, regalando al suo pubblico il lato di sé più sensibile.