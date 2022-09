Anna Tatangelo, lutto e profondo dolore: è morta la madre Palmira

Grave lutto per Anna Tatangelo: la cantante ha perso la madre, Palmira Vinci, scomparsa a 67 anni. La donna, da anni, lottava contro una infida malattia. La morte è stata registrata lungo la mattinata di giovedì 29 settembre, come riportano le testate locali. L’ex compagna di Gigi D’Alessio non aveva mai celato la preoccupazione per le condizioni di salute della madre, alla quale era legata in modo viscerale. Un rapporto solido e profondo, più volte omaggiato anche sui social. La Tatangelo infatti, in diversi frangenti, ha postato scatti in compagnia del genitore. Ai suoi ‘seguaci’ aveva anche confessato quanta sofferenza avesse condiviso con Palmira in questi lunghi e dolorosi anni di malattia.

I funerali di Palmira Vinci saranno celebrati venerdì alle 15.30 presso la chiesa dei Padri Passionisti. Al momento non c’è stato alcun commento da parte da parte della figlia Anna.