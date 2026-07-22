Anna Tatangelo mostra la figlia Beatrice a 7 mesi dal parto: il compagno non c’è, ma fa un gesto

Anna Tatangelo ha accolto la figlia Beatrice lo scorso 3 gennaio, il frutto d’amore avuto con l’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni, uomo riservatissimo e lontano dal mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore ha pubblicato, a distanza di oltre 7 mesi dalla nascita, le prime foto della piccola. Saggiamente non l’ha ripresa in viso. Gli scatti sono stati realizzati al mare: in uno mamma ‘Tata’ si mostra in spiaggia al tramonto mentre dà da mangiare alla bimba, in un altro la si vede tenerla in braccio al crepuscolo davanti al mare, in un’altra ancora la piccina è stata immortalata seduta su una sediolina. “I tramonti che profumano di sale, pappa e amore infinito”, ha scritto la cantante a corredo del carosello di immagini.

Anna Tatangelo: le foto della figlia Beatrice, il gesto del compagno e la voglia di privacy

Un dettaglio che non è passato inosservato è l’assenza dall’album di Giacomo Buttaroni. Il papà di Beatrice, nonché compagno dell’artista, non fa parte del carosello. In qualche modo, però, l’allenatore ha fatto sentire la sua presenza, commentando gli scatti con dei cuoricini.

Si ipotizza che il fatto che Buttaroni appaia raramente nelle foto di Tatangelo sia una scelta dello stesso uomo per tenersi il più possibile lontano dai riflettori del gossip. Basti pensare che da quando si è legato sentimentalmente all’ex compagna di Gigi D’Alessio, non ha mai rilasciato alcuna intervista, non ha mai accettato proposte di ospitate in tv e sui social mantiene un profilo bassissimo.

Gli anni sempre sotto i riflettori con Gigi D’Alessio

È probabile che anche Tatangelo condivida pienamente la voglia di privacy di Buttaroni, anche perché in passato si è ritrovata ad affrontare situazioni difficili per quanto riguarda l’irruzione dei media nella sua vita privata. In diverse occasioni recenti, la cantante ha raccontato come per lei sia stato difficoltoso e a tratti doloroso vivere costantemente sotto i riflettori durante la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, con il quale è stata legata dal 2005 al 2020. I due hanno un figlio, Andrea, nato nel 2010. Dopo la separazione anche l’artista campano si è rifatto una vita: oggi fa coppia con Denise Esposito con la quale ha avuto due figli.