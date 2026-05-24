Anna Tatangelo e Buttaroni sono ancora una coppia? Le foto del battesimo della figlia svelano la verità

Anna Tatangelo, nelle scorse ore, ha battezzato Beatrice, la figlia avuta con l’allenatore di calcio Giacomo Buttaroni. Lei stessa ha reso noto l’evento, attraverso una serie di storie Instagram. La cantante di Sora ha divulgato alcuni scatti della festa organizzata per la piccola, immortalandosi con i familiari e con il compagno Giacomo Buttaroni. Dunque, a differenza di quanto sostenuto in tempi non sospetti da alcuni presunti ben informati, i due continuano a essere una coppia a tutti gli effetti. Nessuna crisi, tantomeno nessuna rottura dopo che è nata la loro bimba. Per Tatangelo si tratta della seconda maternità, dopo quella di Andrea, il figlio avuto insieme a Gigi D’Alessio. Buttaroni, invece, è diventato padre per la prima volta.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni hanno battezzato la figlia Beatrice

Attraverso i suoi profili social, Tatangelo ha mostrato alcuni momenti del battesimo di Beatrice e della successiva festa a cui hanno partecipato i suoi affetti più stretti e quelli del compagno. A dominare la festa è stato il colore rosa. Dai dolci alla location scelta, è stato proprio il “‘pink” a essere protagonista della scena, grazie al lavoro della ditta SR Organizzazione Eventi a Roma.

Dagli scatti pubblicati dall’artista, emerge chiaramente che ogni dettaglio del party è stato pensato in maniera certosina. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso. A spiccare sono stati gli archi di palloncini, le composizioni floreali e un simpatico orsetto decorativo che ha fatto da sfondo a molte foto familiari. Infine, il pezzo forte, il dessert.

Particolarmente ricercata è stata la torta. Sul dolce, a più piani, hanno fatto capolino prelibate e piccole meringhe rosa dalla forma rotonda. Non sono nemmeno passati inosservati i cupcake decorati, i dolci a tema e un bouquet di marshmallow che è anche stato trasformato in un dettaglio della scenografia.

In uno scatto, Tatangelo è stata immortalata davanti alla torta insieme alla figlia, il cui viso è stato oscurato, e al compagno Buttaroni. Come si accennava, pare che tra i due non ci sia alcuna frizione. Da sottolineare che l’ex di Gigi D’Alessio e l’allenatore sono da sempre molto riservati sulle loro faccende personali. Stavolta hanno fatto uno strappo alla regola, diffondendo alce foto del battesimo.