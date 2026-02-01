Anna Tatangelo dopo il parto annulla i concerti, motivi: “Vi dico la verità e come sto”

Anna Tatangelo si ferma. La cantante di Sora, attraverso un messaggio divulgato sui suoi profili social, ha spiegato di aver preso la non facile decisione di annullare le date di “Tatangeles“, ossia i concerti che erano previsti per aprile 2026. L’artista, che ha partorito di recente, a inizio gennaio, ha fatto sapere che gli eventi saranno spostati a novembre. I motivi del cambio delle date li ha resi noti sempre ‘Lady Tata’, riferendo che in questo momento della sua vita ha altre priorità, vale a dire pensare alla sua famiglia e alla piccola Beatrice, il frutto d’amore che ha accolto insieme all’attuale compagno Giacomo Buttaroni.

Anna Tatangelo annulla i concerti di aprile: la nota e le motivazioni

“Scrivo queste parole pensando a ognuno di voi. Mancherebbe poco alle date di Tatangeles, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po’ di pazienza. Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta. In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi”, recita la nota scritta da Tatangelo in una storia Instagram pubblicata nella giornata di sabato 31 gennaio.

La cantante, che è madre di Andrea (nato dalla lunga relazione vissuta con Gigi D’Alessio) e della neonata Beatrice, ha proseguito dicendo che in questa fase avverte la necessità di riservare le energie al suo nucleo familiare: “Sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo nella musica”.

“Non vi nego che allo stesso tempo sento una grande responsabilità nei vostri riguardi – ha aggiunto -. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somiglia, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni volta, ogni giorno, da anni. Ho bisogno di ancora un po’ di tempo per recuperare energie e preparare tutto come meritate. Musica, coreografie e cura di ogni minimo dettaglio”.

Ha quindi annunciato che i concerti saranno fatti slittare a novembre. Uno sarà organizzato a Napoli il 17, l’altro il 19 a Milano. I biglietti sono già disponibili. Chi invece aveva acquistato il ticket per gli eventi di aprile potrà usarli per le nuove date. Laddove decida di non assistere i concerti di novembre, potrà chiedere il rimborso andando sulla piattaforma Ticketone da lunedì 2 febbraio a domenica 15 febbraio.

La cantante si ferma per recuperare le energie dopo la nascita della figlia Beatrice

Anna Tatangelo ha dunque deciso di fermarsi per recuperare le energie dopo il parto e per essere presentissima con la piccola Beatrice nei suoi primi mesi di vita. Nessun allarme sullo stato di salute di mamma e figlia. Tutte e due stanno bene. La cantante ha dato alla luce la bimba lo scorso 3 gennaio, a 38 anni (ora ne ha 39, ha spento le candeline lo scorso 9 gennaio). Il neopapà è Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio molto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo.