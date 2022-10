Anna Tatangelo, lacrime sul palco: la straziante dedica alla madre

Nonostante la ferita sia ancora aperta e avrà bisogno di tempo per rimarginarsi, Anna Tatangelo è tornata nelle scorse ore sul palco per fare quello che le viene meglio e che è anche la sua più grande passione: cantare. Ieri sera, a pochi giorni dalla morte dell’adorata madre, l’artista originaria di Sora si è esibita per il suo pubblico di affezionatissimi ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, in occasione della Sagra del Calzone, patrocinato della Regione Puglia.

Qui, Anna Tatangelo ha avuto la possibilità di cantare in uno dei primi eventi di lavoro che sono seguiti alla scomparsa della signora Palmira Vinci, morta a Sora (in provincia di Frosinone) all’età di 67 anni a fine settembre. Chiaramente, visto e considerato il dolore che sta ancora vivendo, era dopo tutto prevedibile che l’esibizione avrebbe potuto essere accompagnata da lacrime e singhiozzi, come effettivamente è stato.

Ad un certo punto del concerto, Anna Tatangelo si è fermata per qualche secondo, camminando in tondo per cercare di contenere l’emozione. All’interno della scaletta del live, infatti, la cantante aveva deciso di includere anche un pezzo scritto proprio per la compianta madre nel 2007. Una canzone che ha voluto “tirare fuori” dal suo repertorio per l’occasione dandole ovviamente un significato più speciale del solito.

“Ho fatto una promessa ad una persona. Le ho detto che questa canzone l’avrei comunque continuata a cantare” ha commentato Anna Tatangelo, prima di iniziare ad intonare il pezzo, che nel caso specifico si intitola La più bella. Una ballad particolarmente toccante, a tal punto che l’artista non è riuscita a trattenere le lacrime. Il video di questa intensa esibizione è rapidamente diventato virale sui social, a partire da un fan che su TikTok ha condiviso la clip.

I funerali della mamma di Anna Tatangelo e l’ultimo saluto della cantante

L’ultimo saluto alla sua adorata mamma Anna Tatangelo l’ha fatto venerdì 30 settembre presso la chiesa dei Padri Passionisti. La donna era molto conosciuta a Sora, visto che on il marito aveva in gestione un’attività gastronomica che produce la ciambella sorana. Stando a quanto riportato dal giornale Il Messaggero, il padre di Anna Tatangelo quando ha saputo della scomparsa della consorte si trovava al lavoro, nel mercato cittadino. Appresa la notizia l’uomo ha immediatamente interrotto la sua attività, per precipitarsi a casa.

Anna Tatangelo, a poche ore dalla brutta notizia, si è espressa via social pubblicando una foto della mamma, che era malata da tempo e alla quale era molto legata. “È un dolore troppo forte, ciao mamma” ha scritto la cantante su Instagram e Facebook.