Anna Tatangelo, la sua torrida estate tra polemiche e bikini (foto)

La torrida estate di Anna Tatangelo. La cantante di Sora si destreggia tra il gossip rovente che non le lascia tregua, frecciatine velenose e bikini da urlo. Su Instagram ama immortalarsi in costume. D’altra parte, a 35 anni, ha un fisico mozzafiato che un giorno sì e l’altro pure è apprezzatissimo dai suoi numerosi fan. Ci sono poi i capitoli amore e polemiche: di recente i ben informati hanno assicurato che la love story con Livio Cori fosse giunta al capolinea. A quanto pare non è così: nelle scorse ore Diva e Donna ha scodellato degli scatti inequivocabili, in cui si notano i due cantanti in inequivocabili atteggiamenti affettuosi. Insomma, il tira e molla continua e la parola fine sulla relazione non è ancora stata scritta.

Polemiche, si diceva. Stavolta non c’entrano gli haters; è stata la stessa Tatangelo a volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe. Rispondendo a dei fan su Instagram tra le Stories, ha spiegato cosa direbbe alla Anna di ieri, quella degli anni passati. Qualche rimprovero? “Nulla. Le darei una pacca sulle spalle e le direi che ha sempre avuto pe pa…e per affrontare tante cose ed essere rimasta sempre in silenzio ad aspettare che il tempo parlasse al posto suo”.

A chi si è riferita? C’è chi non ha dubbi e sostiene che nel suo mirino ci sia il suo storico ex, Gigi D’Alessio. La storia è nota: dopo la fine della relazione, il cantante campano si è legato a una giovane donna, Denise, dalla quale ha avuto un figlio, chiamato Francesco. I ben informati dicono che Tatangelo non abbia preso bene la vicenda in quanto ci sarebbe rimasta male nel vedere D’Alessio accasato e con un nuovo frutto d’amore in tempi così rapidi. Chissà se quando dice che “il tempo” ha parlato per lei si è riferita proprio a come è andata a finire con Gigi.

“Cosa direi a chi parla e giudica senza sapere le cose? Scendessero dal piedistallo, perché l’Unico che può farlo non si trova sulla Terra”, un’altra replica netta dell’artista.

Tornando al capitolo ‘rottura’ con D’Alessio, pare che i rapporti con l’ex, oggi, siano ridotti al minimo indispensabile per la gestione di Andrea, il figlio che hanno avuto nel 2010. Da sottolineare che, da quando c’è stato l’addio, il musicista napoletano non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla vicenda a differenza di Anna che ha lanciato frecciate all’ex in alcuni frangenti.