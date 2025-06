Anna Tatangelo incinta, date del tour rimandate: il motivo

Anna Tatangelo in queste settimane ci ha sorpreso davvero tutti annunciando di essere in dolce attesa. Qualcosa che mai nessuno avrebbe immaginato, dal momento in cui la cantante di Sora in questi anni è stata davvero molto brava a tenere riservata la propria vita privata. L’annuncio della gravidanza è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma è stata accolta dall’affetto dei suoi numerosi fan che sono davvero felici nel vederla finalmente ricominciare e ritrovare il sorriso dopo gli ultimi anni difficili. Questa gravidanza però incide sul suo tour, motivo per cui è stata presa la decisione di rimandare le due date autunnali. “Abbiamo deciso di ricollocare le due date autunnali nella prossima primavera, così che io possa offrirvi esattamente lo stesso show che sto costruendo e immaginando da mesi“.

Una decisione presa per correttezza dei suoi fan, perché sicuramente in autunno e con la gravidanza avanzata, determinate cose non sarà più in grado di farle. Al momento sta ancora bene e si sente in forma, per questo ci ha tenuto a precisare che le date estive invece sono tutte confermate: per quelle non ha assolutamente problemi.

anna tatangelo incinta praticamente la famiglia d’alessio sono i nostri kardashian pic.twitter.com/6MYXnBvTMU — nicklaus (@nicklausxxxx) June 18, 2025

Anna Tatangelo è incinta: la decisione riguardo il tour

“Alcuni viaggi hanno piccole deviazioni che allungano di poco la strada, ma non per questo non hanno più la loro destinazione” con queste parole Anna ha annunciato la decisione di rimandare al 2026 due date del tour che avrebbero dovuto avere luogo in autunno. A quanto pare, il parto è previsto proprio in quel periodo e non è il caso di andare in giro per l’Italia nelle sue condizioni.

Questa gravidanza per Anna, a quanto pare, non è stato un qualcosa di programmato ma una vera e propria sorpresa, proprio per questo motivo si sono ritrovati a dover riorganizzare tutto solo ad inizio del tour inoltrato. In ogni caso Anna è davvero felice del fatto che da qui a pochi mesi diventerà mamma per la seconda volta e sta vivendo questo periodo con grande gioia. Anche i fan non hanno provato affatto rabbia per la sua decisione di rimandare le date del tour, anzi, nei commenti l’hanno rassicurata dicendo che immaginavano che sarebbe successo ma che sono ben felici di poter aspettare. “Siamo pronti prima a fare per le cose importanti…diventare zii“ ha scritto infatti qualcuno sotto al post dell’annuncio.