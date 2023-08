Anna Tatangelo, il sogno matrimonio s’avvera: amici spifferano tutto

Anna Tatangelo ha recentemente trascorso una romantica vacanza ad Ibiza con il fidanzato Mattia Narducci, modello 26enne. Dopo aver ufficializzato la relazione tramite social, per la coppia potrebbe essere giunto il momento di un nuovo importante passo. O almeno questo è il nuovo gossip che sta circolando.

Il nuovo gossip su Anna Tatangelo

Anna Tatangelo, oltre ad essere impegnata a livello musicale con la nuova tournée, è anche alla guida del programma Mediaset Scene da un matrimonio, in onda su Canale 5. NuovoTv, tuttavia, ha riportato come nel futuro della cantante e conduttrice televisiva possa presto esserci il convolare a nozze. Sarebbe questo il sogno che coltiva sin da bambina e, chiusa la storica relazione con Gigi D’Alessio, il futuro marito di Anna potrebbe essere proprio Mattia Narducci.

Trattasi di un’indiscrezione che, al momento, non ha trovato conferma ed è da prendere con le pinze, ma pare che gli amici della coppia si aspettino un annuncio a breve, assicurando come Anna stia per realizzare il suo desiderio. “A quanto pare sta per realizzare il suo sogno, quello giusto per andare a nozze” avrebbero detto.

Il matrimonio tra la conduttrice Mediaset e Gigi D’Alessio, con cui è stata sentimentalmente legata fino al 2020, è uno scenario che non si è mai concretizzato. I due si erano messi insieme nel 2005 e nel 2010 era nato il loro primo figlio. Oggi, Gigi e Anna hanno preso strade diverse: lui sembra aver trovato una stabilità con Denise Esposito, lei, dopo la relazione con il rapper Livio Cori, ha intrapreso una storia con Mattia.

La storia tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci

La storia tra Anna e Mattia era sbocciata e, in un primo momento, proseguita lontano dai riflettori. Dopo che i paparazzi iniziarono ad immortalarli durante le loro fughe romantiche, i due avevano deciso di ufficializzare il loro legame via social, cominciando a postare foto insieme. La cantante sembra aver ritrovato una certa serenità, dopo la sofferenza derivata sia dalla fine del lungo rapporto con Gigi D’Alessio sia dalla scomparsa della madre. Nelle foto pubblicate sui social della vacanza ad Ibiza, d’altronde, Anna viene ritratta mentre ride divertita o bacia il suo compagno in acqua. Che la felicità di Anna possa culminare con un matrimonio?