Anna Tatangelo, foto nel resort di lusso: il prezzo e chi è con lei

Dopo un tour che l’ha vista in giro per l’Italia, Anna Tatangelo si sta finalmente godendo le vacanze estive. Come meta per il suo viaggio ha scelto la Sardegna, precisamente Domus De Maria, nel sud della regione. La cantante sta soggiornando in un resort di lusso che ha taggato nelle foto che ha pubblicato sui social, in cui la si vede in piscina ed in spiaggia con il pancione in bella vista. Scopriamo il prezzo di una camera e chi c’è con lei in questi giorni.

L’estate è periodo di vacanze, anche per i vip. Dopo una serie di concerti in giro per l’Italia, Anna Tatangelo ha deciso di concedersi qualche giorno di relax sulla spiaggia. La cantante ha prescelto come meta il sud della Sardegna, precisamente Domus De Maria. Per il suo soggiorno ha optato per un resort di lusso che affaccia sulla baia di Chia. Nelle ultime ore Anna ha difatti pubblicato alcune foto nelle storie di Instagram dove la si vede nella spiaggia o nella piscina dell’hotel, con il pancione in bella vista in un bikini a fantasia.

Stando a quanto si può leggere sul sito del resort e quanto riportato da Leggo, un soggiorno di una notte all’interno dell’hotel può avere prezzi variabili. Il costo, difatti, cambia a seconda della tipologia di camera o suite prescelta. La cifra può arrivare fino a 1500 euro circa nel caso in cui si decidesse di pernottare nella suite presidenziale. Una camera standard, invece, ha un prezzo intorno agli 800 euro.

La cantante non sarebbe in vacanza da sola. Con lei ci sarebbe difatti il figlio avuto dalla relazione con Gigi D’Alessio. Nelle foto pubblicate, invece, non si vede l’attuale compagno Giacomo Buttaroni. Non si sa quindi se l’allenatore di calcio sia con lei o meno. Proprio qualche mese fa Anna Tatangelo ha annunciato la sua nuova gravidanza. Inizialmente non si sapeva chi fosse il padre del bambino in quanto nel post sui social non era stato taggato nessuno. Successivamente si è saputo che il figlio è di Buttaroni.